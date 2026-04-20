Genesis e Larusmiani, alla Milano Design Week l’incontro tra lusso, design e performance

C’è un filo sottile ma sempre più evidente che unisce il mondo dell’automobile a quello della moda: è il linguaggio del design, della cura per i dettagli, della ricerca di uno stile che sappia esprimere identità e visione. È proprio lungo questa linea che nasce la collaborazione tra Genesis e Larusmiani, storico marchio milanese del lusso fondato nel 1922, da oltre un secolo punto di riferimento nel menswear di alta gamma e nell’eccellenza artigianale italiana.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di consolidamento del Brand Genesis in Italia

L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo per il brand coreano. Da un lato, la partecipazione alla Milano Design Week, appuntamento simbolo della creatività internazionale; dall’altro, il debutto di Genesis nel mondo del motorsport, passaggio che rafforza ulteriormente il racconto di un marchio sempre più orientato a costruire una propria identità distintiva anche in Europa.

Dal 17 al 30 aprile, la Genesis GMR-001 Hypercar sarà esposta nella boutique Larusmiani di via Montenapoleone, all’interno di The Automotive Gallery, lo spazio iconico che il marchio milanese dedica alla passione per l’automobile e alle vetture più esclusive. Una cornice particolarmente coerente per raccontare l’essenza della hypercar Genesis, modello che interpreta in chiave estrema la filosofia stilistica del brand. La GMR-001 si presenta infatti come una sintesi di tensione prestazionale ed equilibrio formale, dove la precisione aerodinamica dialoga con linee scultoree e superfici studiate per esprimere insieme forza, eleganza e carattere.

L’esposizione milanese arriva a pochi giorni da un altro momento chiave: il debutto ufficiale della GMR-001 Hypercar alla 6 Hours of Imola, gara che ha segnato l’esordio del team Genesis Magma Racing nel FIA World Endurance Championship 2026. Il passaggio dalla pista a via Montenapoleone racconta bene l’ambizione del marchio: portare l’automobile fuori dai suoi confini più tradizionali e inserirla in un dialogo più ampio con il design, la cultura e il lifestyle contemporaneo.

La collaborazione tra Genesis e Larusmiani non si esaurisce però nell’installazione. In occasione della Milano Design Week verrà infatti presentata anche la capsule collection Genesis x Larusmiani, disponibile sia in boutique sia online. Una collezione composta da capi di abbigliamento e accessori lifestyle che traduce in chiave sartoriale alcuni dei codici estetici del marchio automobilistico. È qui che il progetto assume una dimensione ancora più interessante: non solo una vettura esposta in uno spazio di lusso, ma un vero confronto creativo tra due realtà che parlano linguaggi diversi ma condividono lo stesso culto per il dettaglio.

A sottolinearlo è stato Luc Donckerwolke, President e Chief Creative Officer di Genesis, che ha definito la collaborazione una dimostrazione concreta di come la filosofia di design “Athletic Elegance” possa dialogare in modo naturale con il mondo della moda e del lifestyle. Un concetto che trova eco anche nelle parole di Guglielmo Miani, CEO di Larusmiani, secondo cui Genesis esprime un linguaggio in cui forma e performance restano inseparabili e dove l’attenzione al dettaglio non arriva alla fine del processo creativo, ma ne costituisce il principio fondante.

La partnership assume un valore ulteriore se letta alla luce dell’arrivo di Genesis in Italia, ufficializzato a gennaio dopo oltre dieci anni di crescita internazionale. Il marchio debutterà sul nostro mercato con tre modelli: GV60, C-SUV compatto e sportivo; Electrified GV70, D-SUV pensato per coniugare spazio, tecnologia e precisione di guida; ed Electrified G80, berlina di rappresentanza che interpreta il posizionamento premium del brand nel mercato europeo. Le prime aperture retail sono previste a Roma e Padova, mentre il lancio commerciale è atteso in primavera insieme all’apertura dei listini. Intanto sono già partite le attività di test-drive e si prepara anche una rete post-vendita dedicata.

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