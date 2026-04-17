Genesis Magma Racing debutta nel WEC: GMR-001 Hypercar al via alla 6 Ore di Imola

Genesis si appresta a dare inizio alla sua avventura nel mondo delle competizioni internazionali con il debutto di Genesis Magma Racing, il programma di motorsport del brand, nel FIA World Endurance Championship (WEC), in occasione della 6 Ore di Imola, che si correrà nel week-end dal 18 al 20 aprile all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Si tratta di un esordio che segna un tappa fondamentale nel percorso di crescita globale del marchio, oltre che il passaggio concreto dalla fase di sviluppo alla competizione.

Oltre 25.000 km di test prime del debutto in gara

A meno di un anno e mezzo dall’annuncio della partecipazione al WEC, Genesis si presenta sulla griglia della principale categoria endurance con un progetto che poggia su basi solide. La GMR-001 Hypercar, la vettura con la quale Genesis scenderà in pista a partire dalla gara di Imola, ha portato a compimento una fase di test di oltre 25.000 chilometri dall’agosto 2025, dopo un intenso lavoro di sviluppo e messa a punto. L’obiettivo dichiarato di Genesis per il debutto in gara a Imola è puntare su affidabilità e tenuta, portando entrambe le vetture al traguardo.

I piloti delle due Hypercar Genesis

Alla 6 Ore di Imola Genesis Magma Racing schiererà due Hypercar, spinte dal motore G8MR 3.2 litri Turbo V8, affidate ognuna a equipaggi di tre piloti. Sulla vettura numero 17, con livrea “liquid metal”, si alterneranno Pipo Derani, Mathys Jaubert e André Lotterer. La GMR-001 Hypercar numero 19, caratterizzata da una livrea nera, sarà invece condivisa da Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet e Dani Juncadella.

Come sottolineato dal Team Principal di Genesis Magma Racing, Cyril Abiteboul, il focus iniziale non è sulla prestazione pura, ma sull’esecuzione impeccabile di ogni aspetto operativo: “Siamo un team al debutto e sappiamo di non essere ancora nella posizione di puntare subito alla prestazione a inizio stagione. Per questo motivo, ci concentreremo sugli aspetti che possiamo controllare in termini di affidabilità e operatività, assicurandoci innanzitutto di eseguire al meglio ogni dettaglio, prima di poter ambire a risultati in gara. Non sappiamo ancora come ci confronteremo con i team più esperti, ma siamo consapevoli che ci attende un primo weekend impegnativo. Sarà un weekend di successo quello di Imola per noi se riusciremo a portare entrambe le nostre GMR-001 Hypercar al traguardo, garantendo la massima affidabilità e senza incorrere in criticità tecniche o penalità, lavorando come team in modo coeso”.

L’arrivo del brand Genesis in Italia

Il debutto in pista a Imola coincide inoltre con una fase cruciale per Genesis in Italia, con l’imminente apertura dei primi showroom (a Padova e a Roma), ed il lancio commerciale della gamma del brand che debutta sul mercato italiano con tre modelli: il C-SUV GV60, il D-SUV Electrified GV70 e la berlina Electrified G80.

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