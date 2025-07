Giorgetto Giugiaro si ribalta con il SUV in Sardegna: non è grave

Tanta paura, ma fortunatamente conseguenze meno pesanti di quanto poteva accadere. Il noto designer automobilistico Giorgetto Giugiaro è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in Sardegna, nel comune di Arzachena. La sua Land Rover Defender si è ribaltata, per cause ancora da accertare, ed il designer è stato trasportato all’ospedale di Olbia.

Cosa è successo

Era intorno all’ora di pranzo, quando Giugiaro stava percorrendo i tornanti di Abbiadori, nel comune di Arzachena, alle porte di Porto Cervo, quando il suo SUV è uscito fuoristrada e si è ribaltato, finendo rovinosamente la corsa a valle, dopo un volo di alcuni metri.

I motivi sono ancora da accertare e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Arzachena che hanno messo in sicurezza il fuoristrada e l’area circostante, e la Polizia locale. La vettura è andata quasi distrutta, non sono state coinvolte altre auto nell’incidente.

Alcuni traumi

Il designer auto è stato soccorso dai medici del 118 giunti sul posto e trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a bordo dell’elisoccorso. Le sue condizioni, in un primo momento apparse gravi, non destano preoccupazione, nonostante abbia riportato diversi traumi. Un sospiro di sollievo, perché l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Uno dei più grandi designer auto

Giorgetto Giugiaro è uno dei più grandi designer automobilistici di tutti i tempi. Ha fondato Italdesign ed ha lavorato per buona parte dei grandi marchi della storia delle quattro ruote: da Fiat a BMW, da Maserati a Subaru, passando per Volkswagen e Alfa Romeo. Tra i modelli più iconici realizzati dal designer troviamo la Golf Mk1, la Lotus Esprit, la Lancia Delta, l’Alfa Romeo Brera ed anche la DeLorean DMC-12, divenuta leggenda grazie al film Ritorno al Futuro.

