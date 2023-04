GR Yaris Rally Cup 2023: tutto pronto per seconda gara

Dopo la prima stagionale al Rally al Ciocco, la GR Yaris Rally Cup torna sulla scena nazionale con il secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco in occasione del Rally Regione Piemonte di Alba (Cuneo).

Dalle 12 Toyota GR Yaris presenti al via al Ciocco, ad Alba ci saranno 15 esemplari. Si tratta di una crescita favorita dal consolidamento della vettura e dalle opportunità che la GR Yaris Rally Cup offre sotto tutti i punti di vista.

Sotto il piano sportivo, sono attesi alla riconferma i vincitori della prima uscita del Ciocco, ossia Thomas Paperini e Simone Ruini, autore di una perfetta strategia di gara prendendo in consegna le redini della classifica con un attacco deciso nella prima parte di gara per poi riuscire a controllare con sicurezza la propria leadership fino all’arrivo.

Ci saranno, però, anche Fabrizio Andolfi Jr affiancato da Savoia, Salvatore Lo Cascio con l’esperto Rappa, Alessandro Ciardi con Tondini, Simone Di Giovanni con Colapietro, Jacopo Facco in coppia con Doria, Mattia Scandola, Tommaso Paleari e Jean Claude Vallino.

Il programma

Venerdì 14 aprile alle 15:30 verrà data la partenza da Piazza San Paolo di Alba per la power stage CIAR, con diretta TV che sarà anche la prima prova speciale della gara CRZ. Sabato 15 ci sarà la gara CIAR che si svolgerà su altre sette prove speciali, per concludersi alle 19:40 con la premiazione sempre in Piazza San Paolo.

Nel pomeriggio saliranno sul palco i vincitori del CRZ, che si svolgerà in coda al CIAR su altre cinque prove speciali, fino alle 17:30. Saranno 101 km nella gara tricolore e TER e 73 in quella CRZ e WRC Plus.

