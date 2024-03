Gruppo Volkswagen: nel 2023 forte crescita dei BEV

Nel corso del 2023, il Gruppo Volkswagen ha visto un notevole incremento del 12% nelle sue consegne, raggiungendo la cifra di 9,24 milioni di veicoli. Questo aumento è stato trainato principalmente dall’Europa, che ha registrato un aumento del 19,7%, e dal Nord America, con un aumento del 17,9%. Anche se la Cina, il mercato principale del Gruppo tedesco, ha sperimentato solo un modesto aumento dell’1,6%, ciò è avvenuto nonostante le difficili condizioni del mercato.

Ecco come sono andate nel 2023 le cose per il gruppo Volkswagen

La quota di mercato del Gruppo Volkswagen è cresciuta sia in Europa che in Nord e Sud America, con un modesto aumento anche a livello globale. Quasi tutti i marchi del Gruppo hanno registrato un aumento delle vendite, con performance eccezionali come il +34,6% per Seat/Cupra nel settore delle autovetture e il +37,1% per MAN nei camion. Parallelamente, il Gruppo Volkswagen ha continuato con successo il suo processo di trasformazione verso la mobilità elettrica, consegnando 771.100 veicoli completamente elettrici, il che rappresenta un aumento del 34,7% rispetto all’anno precedente. La quota di veicoli elettrici sul totale delle consegne è salita all’8,3% rispetto al 6,9% del 2022.

Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, ha espresso soddisfazione per il successo ottenuto sul mercato grazie ai marchi e ai modelli dell’azienda. Ha evidenziato in modo positivo la crescita registrata da tutte le principali marche e regioni. Blume ha sottolineato la determinazione del gruppo nel portare avanti la trasformazione. Ha aggiunto che nel 2023 le consegne di veicoli completamente elettrici sono aumentate del 35% e ha espresso fiducia nel fatto che grazie ai nuovi e interessanti prodotti, l’azienda sarà ben posizionata anche nel corso dell’anno in corso, nonostante le continue sfide.

Nel contesto europeo, le consegne hanno registrato un notevole incremento del +19,7%, raggiungendo la cifra di 3.774.500 veicoli. Di questi, 472.400 erano veicoli completamente elettrici (BEV), rappresentando un aumento del 34,2% rispetto all’anno precedente. La quota di veicoli BEV sul totale delle consegne è quindi salita al 12,5%, rispetto al 11,2% del 2022. Grazie a questi risultati, il Gruppo ha consolidato la propria posizione di leadership nel segmento BEV, acquisendo quote di mercato significative.

Rate this post