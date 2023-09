Honda è main sponsor della squadra Cuneo Granda Volley

La partnership tra Honda Motor Europe Ltd. Italia e Cuneo Granda Volley consolida la posizione del costruttore nipponico come main sponsor della squadra di pallavolo femminile di Cuneo, pronta a debuttare nel suo sesto campionato di Serie A1.

William Armuzzi, rappresentante di primo piano della casa automobilistica nipponica in Italia, ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione.

“Le atlete della Cuneo Granda Volley e il produttore giapponese condividono una visione: l’obiettivo di affrontare sfide e l’incessante impegno per superarle. La competizione e il gioco di squadra sono fondamentali non solo nel mondo dello sport, ma ovunque si persegui l’eccellenza. Accompagnare una squadra del calibro di Cuneo Granda Volley è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per noi”, ha dichiarato Armuzzi.

Dall’altra parte, Emilio Manini e Patrizio Bianco – leader del Cuneo Granda Volley – hanno espresso grande entusiasmo per questa collaborazione. “È motivo di immenso orgoglio vedere un brand internazionale come Honda credere nel volley femminile e riconoscere l’ardore con cui la nostra provincia vive questo sport”.

“Ambizione, visione ed emozione caratterizzano questa sinergia tra noi e Honda. La stessa ambizione che anima Honda viene ora tradotta non solo nel mondo automobilistico, ma anche in quello della pallavolo. La visione guida la nostra partnership verso un futuro che si costruisce con cura e dedizione oggi. E non c’è dubbio che l’associazione tra Cuneo Granda Volley e il marchio giapponese regalerà momenti indimenticabili ai nostri sostenitori”, hanno concluso i due presidenti.

