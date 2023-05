Honda ZR-V, e:NY1, CR-V 2023: la nuova gamma si presenta dal vivo a Milano [FOTO e VIDEO]

Honda ZR-V, CR-V 2023, e:NY1 – Dopo i primi annunci corredati da foto ufficiali, la nuova gamma SUV di Honda si è mostrata in anteprima presso il grand hotel Rosa di piazza Fontana a Milano. Una location di grande prestigio per un’offensiva di prodotto che, nel mondo delle auto della casa di Tokyo, ha pochi precedenti. Raramente, infatti, il marchio ha lanciato sul mercato ben tre nuovi modelli, in questo particolare caso tutti SUV e, soprattutto, ibridi. Sia full che plug-in. Le informazioni circa questi tre modelli non sono ancora state completamente svelate, ma a questo punto qualcosa si sa e possiamo parlarne.

Honda ZR-V

La Honda ZR-V è quella che scopriremo prima, in quanto tra poche settimane avremo l’opportunità di guidarla per la prima volta. Sappiamo però già alcuni dettagli particolarmente interessanti. Questo SUV da 4,56 metri è la principale novità “termica” di questa presentazione, avendo una piattaforma completamente nuova e diverse tecnologie molto interessanti. In Europa questo modello sarà venduto solamente nella sua versione full hybrid, quindi senza necessità di avere una colonnina per ricaricare la batteria. Il motore è un 2.000 benzina a ciclo Atkinson con una potenza da 143 CV e una coppia massima da 186 Nm. Il motore elettrico, dal canto suo, alza la potenza fino a 184 CV, mentre la coppia grazie al suo aiuto tocca i 315 Nm. Il suo design segue fedelmente le linee dettate dal family feeling del marchio, fornendo contemporaneamente una posizione di guida particolarmente apprezzabile, con un punto di osservazione alto, ma una seduta sensibilmente più bassa. Con un bagagliaio che va da un minimo di 380 ad un massimo di 1312 litri, la ZR-V promette di essere un’auto estremamente poliedrica e adatta sia alla circolazione urbana che ai lunghi viaggi.

Honda e:NY1

La seconda novità assoluta è la Honda e:NY1, il cui nome va pronunciato espressamente in inglese. Si tratta della seconda auto completamente elettrica della casa dopo la Honda e, e presenta diverse novità di rilievo anche a livello stilistico. Tra questi, il più evidente è senza dubbio il lettering posteriore, che va a sostituire il logo di Honda, comunque presente sul frontale, e diventerà il segno distintivo di tutte le full electric del marchio. Si tratta a sua volta di un SUV, ma decisamente più compatto, arrivando infatti a 4,38 metri. Il suo motore presenta una potenza da 150 kW, ovvero 204 CV, con una coppia da 310 Nm, il tutto supportato da una batteria agli ioni di litio con una capacità da 68,8 kWh. Il sistema, su trazione anteriore, permette delle prestazioni di buon livello, con uno 0-100 completabile in 7,6 secondi, ma soprattutto promette secondo i dati dichiarati dalla casa fino a 412 km di autonomia massima. La ricarica in corrente continua, inoltre, consentirebbe di far passare la batteria dal 10% all’80% della carica in circa 45 minuti.

Honda CR-V 2023

Infine abbiamo l’aggiornamento della CR-V, una delle gamme storiche di Honda, avendola presentata nel lontano 1995. Quello che è, di fatto, il SUV più grande nell’offerta, grazie ai suoi 4,7 metri di lunghezza, si è aggiornato soprattutto dal punto di vista delle motorizzazioni, dato che oltre alla versione full hybrid si potrà scegliere anche quella plug-in hybrid. Questa è in grado di garantire fino a 82 km di autonomia in puro elettrico, grazie al suo doppio motore elettrico, coadiuvato nel suo lavoro sempre da un 2.000 benzina a ciclo Atkinson da 148 CV di potenza e 189 Nm di coppia. La versione a trazione anteriore, secondo i dati dichiarati dalla casa, sarebbe in grado di consumare 5,9 litri di carburante ogni 100 km. Ci sono state comunque anche delle modifiche a livello estetico, dato che la lunghezza che citavamo prima è aumentata nettamente rispetto alla passata versione. Questo ha consentito di aumentare lo spazio a disposizione nell’abitacolo, soprattutto per i passeggeri della panca posteriore, oltre che nel bagagliaio, il cui minimo si assesta sui 587 e 610 litri a seconda della versione (se full o plug-in hybrid).

Quando arrivano?

Tutti i modelli sono già ordinabili e l’arrivo nei concessionari è previsto per la fine dell’estate. Al momento, però, non sono ancora noti i prezzi, dato che il listino è ancora in fase di definizione.

