Honda Prelude 2026: torna la coupé sportiva, ora è ibrida [FOTO]

La Honda Prelude torna in Europa ed abbraccia l’elettrificazione. L’iconica coupé sportiva del marchio giapponese fa il suo rientro sul mercato continentale dopo 25 anni, presentando la sesta generazione di questo fortunato modello. Tra gli elementi principali, oltre al motore ibrido da 184 CV, ci sono le sospensioni derivate dalla Civic Type R ed il cambio innovativo S+Shift.

Le caratteristiche

Lo stile del modello giapponese è semplice ed elegante, ispirato al design degli alianti, con una silhouette slanciata ed un frontale basso, dove si notano i fari a LED e la sottile mascherina cromata nera. Lateralmente, la Prelude mostra fiancate scolpite, con prese d’aria integrate dietro le ruote anteriori e le maniglie delle portiere a filo, per ottimizzare il flusso dell’aria. La linea del tetto ha un’altezza di 1,35 metri e scende verso un posteriore con la firma luminosa a tutta lunghezza.

L’abitacolo vuole unire sportività ed eleganza, con un ambiente premium. A partire dai sedili anteriori con la tecnologia Body Stabilising Seat del marchio giapponese, per fornire un maggiore sostegno e comfort, anche per viaggi più lunghi. La consolle centrale propone i pulsanti del cambio, le modalità di guida ed il pulsante S+Shift, oltre alle prese USB, la piastra di ricarica ed i vani portaoggetti. Non manca la tecnologia, con il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici personalizzabile e quello centrale da 9” per l’infotainment, con Apple CarPlay e Android Auto.

Il motore

La nuova Prelude è spinta dal motore full hybrid e:HEV, lo stesso della Civic. Con un motore termico 2.0 a ciclo Atkinson e due propulsori elettrici, per una potenza complessiva di 184 cavalli e 315 Nm di coppia massima subito disponibile. La novità è il citato S+Shift, un sistema che simula cambi di marcia rapidi e realistici agendo sull’erogazione e sul suono del motore. Attraverso le palette dietro al volante, che normalmente regolano la frenata rigenerativa quando il sistema non è attivo, è possibile cambiare le marce come in un vero cambio manuale.

Uscita e prezzi

Dopo l’apertura degli ordini dei prossimi giorni, la Honda Prelude 2026 arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre 2026, con un listino a partire da 50.900 euro.

