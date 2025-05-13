Idrogeno, Fontana (Regione Lombardia): “In questo settore abbiamo precorso i tempi”

La Regione Lombardia è tra gli enti locali che in Italia ha maggiormente investito in progetti che prevedono l’utilizzo dell’idrogeno nel quadro più ampio di un mix energetico che comprende le diverse fonti green nel processo di decarbonizzazione.

Un ruolo da precursore che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha sottolineato aprendo i lavori del convegno “Preparare la PA alla rivoluzione dell’idrogeno. Verso una strategia dell’idrogeno in Lombardia”, tenutosi il 12 maggio, seconda tappa del tour nazionale H2inComune promosso da H2IT (Associazione Italiana Idrogeno) e RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali).

Fontana: “L’idrogeno avrà un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione”

“In questa fase – ha affermato Fontana – è opportuno seguire tutte le diverse possibilità che offre la scienza in tema di nuovi vettori energetici. L’idrogeno è una di queste opzioni. In questo settore la Lombardia ha precorso i tempi, siamo stati infatti indicati come una delle regioni dove realizzare sperimentazioni in quest’ambito e abbiamo ricevuto finanziamenti importanti dal PNRR. Ci stiamo muovendo in modo concreto come testimoniano i progetti del treno a idrogeno in Valcamonica, delle diverse stazioni di rifornimento e delle diverse Hydrogen Valley. Abbiamo l’obiettivo della completa decarbonizzazione della nostra regione entro il 2050 e l’idrogeno avrà un ruolo chiave in questo processo”.

Gli interventi degli assessori Maione e Lucente

Nel corso del convegno è poi intervenuto anche l’assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione che ha rimarcato la necessità di una strategia di sviluppo dedicata all’idrogeno: “La Lombardia – ha affermato Maione – ha la responsabilità di anticipare il futuro in ogni settore, ha una collaborazione tra pubblico e privato eccellente e una visione di insieme che rappresenta un modello riconosciuto a livello internazionale. Abbiamo l’obiettivo della completa decarbonizzazione della nostra regione entro il 2050 e l’idrogeno avrà un ruolo chiave in questo processo. Regione Lombardia si doterà a breve di una strategia di sviluppo dedicata per governare la visione d’insieme, rimuovere gli ostacoli burocratici e formare nuove figure professionali, incentivando il concreto sviluppo delle iniziative”.

Ha poi preso la parola l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia Franco Lucente affermando: “Regione Lombardia ha investito molto sull’idrogeno. Crediamo in una mobilità che possa avere il minor impatto ambientale possibile e l’idrogeno riveste un ruolo chiave nel percorso di decarbonizzazione. Come Regione Lombardia ci siamo mossi in anticipo: un esempio è il treno a idrogeno che entrerà in servizio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo entro la metà del 2026. Regione Lombardia si sta muovendo anche in ambito infrastrutturale, settore chiave per promuovere in modo concreto il ricorso all’idrogeno come fonte energetica a servizio della mobilità green. L’utilizzo di questo vettore energetico va inserito nella visione più ampia di una mobilità che spazi tra le diverse fonti energetiche sostenibili, non tralasciando ad esempio i biocarburanti”.

