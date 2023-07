Il biocarburante diesel Q8 HVO+ debutta in Italia. Ecco dove trovarlo

In Italia, fa il suo debutto il biocarburante vegetale Q8 HVO+. Si tratta dei primi biocarburanti ad essere immessi sul mercato italiano, prodotti con l’utilizzo del componente principale HVO (Hydrotreated Vegetabile Oil), ottenuto attraverso l’idrogenazione di grassi di origine vegetale o animale, scarti, residui e rifiuti. Ma non è tutto: per la sua realizzazione sono stati utilizzati anche prodotti detergenti specifici, in grado di ridurre le emissioni del prodotto base per mantenere puliti il motore e i sistemi di alimentazione, rimuovendo i depositi di idrocarburi incombusti dagli iniettori. Il risultato è una riduzione delle emissioni di CO2 (calcolate sull’intero ciclo di vita del prodotto) fino al 90% rispetto al gasolio tradizionale.

Ma chi può utilizzare questo nuovo biocarburante?

Q8 HVO+ è stato prodotto in conformità alla specifica UNI EN 15940 per i gasoli paraffinici ed è compatibile con i motori a gasolio più recenti sia delle automobili che dei mezzi da trasporto pesante. Entro il mese di luglio, verrà anche lanciato un aggiornamento per i carburanti bio-benzina, chiamati Q8 Hi Perform, che saranno immessi sul mercato nelle stazioni di servizio. Questi conterranno una percentuale superiore di componenti rinnovabili e saranno etichettati come E10, ovvero con il 10% di componenti bio.

Ecco l’elenco completo dei 28 distributori dotati di pompe HVO+, a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi:

Ads Alento Est A14 Km 394-Direz.Nor Miglianico CH Abruzzo Tang. Sud Direzione Parma Piacenza PC Emilia Romagna Ads Tugo Ovest A15 Km 54,393 Berceto PR Emilia Romagna Via Selice Km 4+265 Imola BO Emilia Romagna La Pioppa Ovest A14 Bo-Ta Zola Predosa BO Emilia Romagna Autoporto Fernetti Monrupino TS Friuli Venezia Giulia Ads Magliana Km 5,657 Dir.Fiumicino Roma RM Lazio Ads Turchino Est A26 Ge Voltri Grav Mele GE Liguria Via G. Colano-Sardorella Genova GE Liguria Ads Brugnato Est,Aut. Li/Gr Brugnato SP Liguria A1 Mi/Na Km 256 – San Zenone Est San Zenone Al Lambro MI Lombardia Ads A8 – Km 7,6 – Dir. Nord Lainate MI Lombardia Viale Commercio Vigevano PV Lombardia Viale Malpensa 19 Busto Arsizio VA Lombardia Via Brescia Ss. 236 Goitese Km 5 Castenedolo BS Lombardia Ads Assago Ovest – Tang Km18+500 Assago MI Lombardia Via Jesina Sp3 Della Val Musone Km5 Castelfidardo AN Marche Strada Del Fornas Rivoli TO Piemonte C/O Centro Commle Bennet Novi Ligure AL Piemonte Ads Canne D/B Est- A14 Bo/Ba Km 620 Andria BT Puglia Asse Dei Servizi, Tang.Ovest 5+550k Catania CT Sicilia V.Nte Ss.1 Km.4,3 Lato Mare Livorno LI Toscana Loc.Montecalvoli Santa Maria A Monte PI Toscana Via Mattei 9/A Marcon VE Veneto Fz. Marghera Via Brunacci, 19 Venezia VE Veneto Circonvallazione Ovest,23 Castelfranco Veneto TV Veneto Corso Primo Maggio Padova PD Veneto Via Signolo 2 Montebello Vicentino VI Veneto

