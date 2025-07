Il primo treno a idrogeno in Italia è arrivato nel bresciano [VIDEO]

Il primo treno a idrogeno d’Italia ha fatto il suo ingresso nella stazione di Rovato, in provincia di Brescia. L’arrivo del convoglio di ultima generazione alimentato a idrogeno, con 260 posti, rappresenta un step fondamentale in quella che si appresta ad essere una svolta storica per il trasporto ferroviario bresciano e di tutta la Lombardia.

Viaggerà sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo

Il primo treno a idrogeno sarà attivo sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, una tratta particolarmente frequentata dai pendolari, con il chiaro intento, come sottolineato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, di rendere la Valcamonica la prima Hydrogen Valley d’Italia.

Il convoglio fa parte del progetto H2Iseo – Hydrogen Valley, che coinvolge diversi enti pubblici, e prevede un investimento complessivo di 362,4 milioni di euro, di cui 177,6 per gli impianti e 183,8 per carrozze e locomotori alimentati da fonti rinnovabili e destinati a sostituire l’attuale flotta di treni a gasolio.

8 treni a idrogeno entro il 2025

L’innovativo treno giunto a Roveto è il primo degli 8 treni a idrogeno il cui ingresso in servizio è previsto per il 2025, di lotto complessivo di 14 convogli acquistati dal Gruppo FNM grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, integrati dalla risorse reperite attraverso il PNRR.

Il 13 febbraio il primo treno a idrogeno effettuerà una corsa dimostrativa aperte alle istituzioni. A breve sono previste le corse di prova, senza passeggeri, effettuando una serie di viaggi sperimentali per test e collaudi utili all’ingresso in servizio del convoglio.

