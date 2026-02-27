Il Tram numero 9 deraglia a Milano, 2 morti e 49 feriti in viale Vittorio Veneto

Lo schianto contro un palazzo, poi l’arrivo dei mezzi di soccorso per trasportare via i feriti

di Valerio Verdone27 Febbraio, 2026
Il Tram numero 9 deraglia a Milano, 2 morti e 49 feriti in viale Vittorio Veneto

Nel pomeriggio, a Milano, un tram è deragliato in Viale Vittorio Veneto, zona Porta Venezia, il mezzo ha terminato la cosa contro un palazzo causando la morte di 2 persone ed il ferimento di altre 49. Un incidente che necessita dei dovuti accertamenti per stabilire le responsabilità dell’accaduto, del quale è stato diffuso un video amatoriale via social.

La velocità elevata, la traiettoria che cambia e lo schianto fuori dai binari

Nel girato, che è divenuto virale sui social, la dinamica vede il tram arrivare con gran velocità, uscire dai binari, quasi capovolgendosi, prima di impattare un palazzo. Un passante, che si trovava nei pressi dello schianto, è riuscito a fuggire in tempo ed un rider in bici si è trovato molto vicino alla traiettoria innaturale presa dal mezzo ATM, che ha investito un uomo di nazionalità italiana uccidendolo. L’altra vittima dell’incidente è un uomo di origine senegalese, mentre le persone ospedalizzate sono 49. 

Le indagini faranno luce sull’accaduto ma il conducente ha dichiarato di aver avuto un malore

Nei prossimi giorni verranno svolte le dovute indagini per accertare le responsabilità di quanto accaduto e per verificare se ci siano stati, o meno, problemi tecnici. Ma le dichiarazioni del conducente riportate dai vari media, nelle quali ammette di aver avuto un malore, lasciano pensare che un problema di salute possa aver impedito allo stesso di rallentare nella maniera dovuta. Un’ipotesi avvalorata anche dal fatto che il tram non si era fermato nella fermata precedente. Comunque, saranno gli organi competenti ad effettuare i controlli dovuti, mentre si indaga per omicidio colposo e lesioni colpose. 

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Bugatti Mistral La Perle Rare Mercedes Classe G - Eventi GOT 2026 Alfa Romeo Junior Edizione Bianco Lamborghini Fenomeno e Elena Salmistraro Hyundai Pokemon Range Rover Velar 2027 - Foto spia 27-02-2026 Peugeot 9X8 2026 Suzuki - Mondiali di Winter Triathlon 2026 Ferrari 499P 2026 Toyota - Blind Football AS Roma Peugeot 308 2026 - Primo Contatto Porsche Cayenne - Tuning Techart 2026 Tutte le foto