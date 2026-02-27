Il Tram numero 9 deraglia a Milano, 2 morti e 49 feriti in viale Vittorio Veneto

Nel pomeriggio, a Milano, un tram è deragliato in Viale Vittorio Veneto, zona Porta Venezia, il mezzo ha terminato la cosa contro un palazzo causando la morte di 2 persone ed il ferimento di altre 49. Un incidente che necessita dei dovuti accertamenti per stabilire le responsabilità dell’accaduto, del quale è stato diffuso un video amatoriale via social.

La velocità elevata, la traiettoria che cambia e lo schianto fuori dai binari

Nel girato, che è divenuto virale sui social, la dinamica vede il tram arrivare con gran velocità, uscire dai binari, quasi capovolgendosi, prima di impattare un palazzo. Un passante, che si trovava nei pressi dello schianto, è riuscito a fuggire in tempo ed un rider in bici si è trovato molto vicino alla traiettoria innaturale presa dal mezzo ATM, che ha investito un uomo di nazionalità italiana uccidendolo. L’altra vittima dell’incidente è un uomo di origine senegalese, mentre le persone ospedalizzate sono 49.

Le indagini faranno luce sull’accaduto ma il conducente ha dichiarato di aver avuto un malore

Nei prossimi giorni verranno svolte le dovute indagini per accertare le responsabilità di quanto accaduto e per verificare se ci siano stati, o meno, problemi tecnici. Ma le dichiarazioni del conducente riportate dai vari media, nelle quali ammette di aver avuto un malore, lasciano pensare che un problema di salute possa aver impedito allo stesso di rallentare nella maniera dovuta. Un’ipotesi avvalorata anche dal fatto che il tram non si era fermato nella fermata precedente. Comunque, saranno gli organi competenti ad effettuare i controlli dovuti, mentre si indaga per omicidio colposo e lesioni colpose.

