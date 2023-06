In sette su un’utilitaria e guida un bambino

Nuova follia a bordo di un’auto in Italia. Questa volta le immagini arrivano dalla Toscana e più precisamente da Ponsacco in provincia di Pisa dove le telecamere di uno smartphone hanno inquadrato una Citroen C1 con a bordo ben sette persone e cosa ancora più incredibile alla guida un bambino che guidava poggiato sulle gambe di suo padre.

A Ponsacco un bambino guida un’utilitaria con a bordo 7 persone

Secondo testimoni il bambino non avrà avuto più di 7 o 8 anni al massimo. Dalle immagini provenienti dallo smartphone si nota che questa Citron C1 è talmente pesante per la presenza di 7 persone da toccare quasi a terra. Al momento non è chiaro il motivo di tutto ciò. A prescindere sia che si tratti di una mera sfida goliardica tra parenti o amici o di semplice non curanza delle regole della strada, si tratta indubbiamente di un fatto grave.

Ricordiamo che questa auto è omologata per 4 persone a causa delle ridotte dimensioni e dunque la presenza di ben 7 passeggeri rappresenta una grave violazione del codice della strada. A riprendere la scena un professore universitario che ha pensato bene di avvisare Carabinieri e Prefetto.

