Incidente mortale a Cavernago (Bergamo): scontro frontale tra auto e camion, morti due 19enni

All’alba di oggi, sabato 22 marzo 2025, due giovani di 19 anni, un ragazzo e una ragazza, sono morti in seguito a un drammatico incidente stradale a Cavernago, in provincia di Bergamo. L’auto sulla quale viaggiavano le due vittime si è scontrata frontalmente con un camion mentre percorreva la nuova bretella della strada provinciale 498 intorno alle 5 del mattino.

Feriti gravemente altri due giovani

I due giovani, che hanno perso la vita nel tremendo impatto che ha distrutto completamente la parte anteriore della vettura, si trovavano uno alla guida dell’auto e l’altro sul sedile passeggero anteriore e viaggiavano insieme ad altri due ragazzi, coetanei delle vittime, rimasti gravemente feriti nello scontro e trasportati in ospedale in codice rosso. Uno dei due feriti, una ragazza, è in pericolo di vita.

Forse un’invasione di corsia all’origine dello schianto

Il gruppo di quattro amici stava tornando a casa dopo una serata trascorsa al Setai, nota discoteca di Bergamo, quando è finita per schiantarsi contro un camion. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Bergamo e i vigili del fuoco da Romano di Lombardia e Dalmine. Mentre si lavora per chiarire la dinamica dell’incidente, dalle prime ricostruzioni sembra che all’origine dello scontro fontale possa esserci un’invasione di corsia.

