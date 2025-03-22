Incidente mortale a Cavernago (Bergamo): scontro frontale tra auto e camion, morti due 19enni

Lo schianto all'alba sulla provinciale 498, feriti in modo gravissimo gli altri due giovani che viaggiavano sull'auto con le vittime

di Gaetano Scavuzzo22 Marzo, 2025

Incidente Cavernago

Incidente mortale a Cavernago (Bergamo): scontro frontale tra auto e camion, morti due 19enni

All’alba di oggi, sabato 22 marzo 2025, due giovani di 19 anni, un ragazzo e una ragazza, sono morti in seguito a un drammatico incidente stradale a Cavernago, in provincia di Bergamo. L’auto sulla quale viaggiavano le due vittime si è scontrata frontalmente con un camion mentre percorreva la nuova bretella della strada provinciale 498 intorno alle 5 del mattino.

Feriti gravemente altri due giovani

I due giovani, che hanno perso la vita nel tremendo impatto che ha distrutto completamente la parte anteriore della vettura, si trovavano uno alla guida dell’auto e l’altro sul sedile passeggero anteriore e viaggiavano insieme ad altri due ragazzi, coetanei delle vittime, rimasti gravemente feriti nello scontro e trasportati in ospedale in codice rosso. Uno dei due feriti, una ragazza, è in pericolo di vita.

Forse un’invasione di corsia all’origine dello schianto

Il gruppo di quattro amici stava tornando a casa dopo una serata trascorsa al Setai, nota discoteca di Bergamo, quando è finita per schiantarsi contro un camion. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Bergamo e i vigili del fuoco da Romano di Lombardia e Dalmine. Mentre si lavora per chiarire la dinamica dell’incidente, dalle prime ricostruzioni sembra che all’origine dello scontro fontale possa esserci un’invasione di corsia.

