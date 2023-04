Jorge Lorenzo ritira la sua Lamborghini Urus S

L’ex campione della MotoGP Jorge Lorenzo ha preso in consegna la sua nuova Lamborghini Urus S, completamente personalizzata, in esclusiva per lui. Rifinita in nero, questa Lamborghini Urus è dotata di un V8 biturbo da 4,0 litri che produce 666 CV e 850 Nm di coppia. Queste potrebbero essere grandi cifre per molti di noi, tuttavia, per Lorenzo, sono potenze nella media considerate le auto che possiede. Tra l’altro bisogna anche notare che l’Urus è il primo SUV di Lorenzo nella sua collezione di super car.

Lamborghini Urus S: consegnato esemplare speciale a Jorge Lorenzo

Segnaliamo tra l’altro che Jorge Lorenzo, 5 volte campione del mondo e vincitore di ben 47 Gran Premi, ha preso parte all’esperienza La Prima, riservata ai clienti Lamborghini, in occasione della sua visita allo stabilimento di Sant’Agata Bolognese. Questo programma permette ai clienti più affezionati della casa automobilistica del Toro di venire a ritirare la propria auto direttamente in fabbrica. Previsto inoltre anche un Vip Tour personalizzato in base alle esigenze del clienti in giro per la fabbrica per scoprire tutti i segreti dietro alla creazione delle auto del brand di lusso che fa parte del gruppo Volkswagen.

Lorenzo ha raccontato che per lui grande appassionato di Lamborghini questo tour nello stabilimento del brand è stato una grandissima emozione. Ricordiamo infine che la Laborghini Urus S è l’ultima arrivata nella gamma del SUV. Questa vettura offre dinamiche di guida davvero entusiasmanti e prestazioni di altissimo livello. Basta ricordare che questa auto accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.

Rate this post