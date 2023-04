Alcantara partecipa alla Milano Design Week 2023 con un’installazione unica

Il 18 aprile, in occasione della premiazione del Car Design Award 2023 – organizzato dalla rivista Auto & Design sin dal 1984, è stata inaugurata l’installazione “Through Alcantara. The Beauty of Innovation” presso l’ADI Design Museum di Milano.

La giuria di esperti ed esponenti delle più prestigiose testate automobilistiche mondiali ha conferito il premio ai progetti che hanno contribuito, in maniera significativa, all’evoluzione del design automobilistico nelle categorie Production Cars, Concept Cars e Brand Design Language.

Alcantara è impegnata anche nel settore automobilistico

L’evento di apertura ha visto la partecipazione della design community, oltre che della stampa di settore e dei più famosi marchi automobilistici. Alcantara è stata la protagonista indiscussa, capace di coniugare avanguardia assoluta con prestazioni tecniche, estetiche e sensoriali uniche.

L’azienda ha saputo declinare la sua eclettica capacità di essere protagonista in diversi settori, tra cui quello automotive. L’installazione “Through Alcantara. The Beauty of Innovation” rimarrà in esposizione all’ADI durante tutta la Milano Design Week 2023 e si ispira a “Through the Looking-glass”, romanzo visionario di Lewis Carroll e sequel di Alice nel Paese delle Meraviglie.

L’installazione permette di far scoprire ai visitatori il suo mondo

L’idea dell’allestimento è di far entrare i visitatori nel mondo Alcantara per scoprire l’unicità e l’innovazione del brand, unite a un serio e certificato impegno in materia di sostenibilità. È possibile toccare con mano e scoprire sensazioni ed emozioni ispirate da un materiale straordinario attraverso l’infinita di colori, texture e lavorazioni possibili.

Alcuni schermi LED consentono di esplorare in modo approfondito tutti quei valori difficili da raccontare, ma così importanti da essere la vera frontiera.

