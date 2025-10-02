KGM punta sull’Italia: il presidente di KG Kwak Jae-sun incontra il management di ATFlow

Il marchio sudcoreano KGM scommette forte sul mercato italiano. Ambizione e strategia di crescita nel nostro Paese che sono stati al centro della visita in Italia del presidente di KG, Kwak Jae-sun, che ha incontrato i vertici di ATFlow, importatore e distributore esclusivo di KGM in Italia.

Italia mercato chiave del nuovo corso KGM

Accolto dal presidente di ATFlow, Mattia Vanini, e dal consigliere delegato ATFlow e managing director KGM Italia, Luca Ronconi, Mr. Kwak e il management di ATFlow hanno rafforzato le sinergie e tracciato le future direzioni del brand in Italia. Il nostro Paese viene riconosciuto dall’azienda asiatica come un mercato chiave per il nuovo corso di KGM, caratterizzato da una gamma di veicoli completamente rinnovata, dal design moderno, dotata di tecnologie ADAS di ultima generazione e da un’offerta di motorizzazioni diversificata (termiche, ibride ed elettriche). Per farsi largo sul mercato KGM punterà su un competitivo rapporto qualità/prezzo e consolidata esperienza nella produzione di veicoli a trazione integrale.

La visita di Kwak in Italia, che durante il suo soggiorno ha avuto modo di visitare anche uno degli store KGM del Gruppo Autotorino in Lombardia, segue il recente lancio europeo del SUV ibrido Torres HEV, già disponibile in Italia da un paio di settimane, e del pick-up 4×4 Torres EVT, che arriverà sul mercato italiano a fine anno.

Ronconi: “Chiaro segnale dell’impegno di KGM verso i consumatori italiani”

“Siamo onorati di aver ospitato il Presidente Kwak Jae-sun in Italia”, ha dichiarato Mattia Vanini, presidente di ATFlow. “Questa visita rafforza la nostra partnership e sottolinea l’importanza strategica del nostro mercato per KGM. Siamo pronti ad affrontare le sfide future con entusiasmo e a portare l’innovazione del marchio ai nostri clienti”.

Luca Ronconi, consigliere delegato ATFlow e managing director KGM Italia, ha aggiunto: “La presenza del presidente Kwak in Italia è un chiaro segnale dell’impegno di KGM nei confronti dei consumatori italiani. L’introduzione di modelli come Torres HEV e Torres EVT, che combinano estetica moderna, sicurezza avanzata e diverse motorizzazioni a un prezzo competitivo, ci consente di offrire veicoli all’avanguardia e di grande appeal, in linea con le aspettative degli automobilisti”.

Kwak: “Italia colonna portante della nostra strategia di espansione europea”

Mr. Kwak Jae-sun ha espresso il suo apprezzamento per il dinamismo del mercato italiano e per il lavoro svolto da ATFlow. “L’Italia rappresenta una colonna portante nella nostra strategia di espansione europea che conta di introdurre entro il 2030 ben 8 modelli nuovi o aggiornati”, ha affermato il presidente di KG. “I riscontri positivi che riceviamo e la dedizione del team ATFlow ci confermano che siamo sulla strada giusta per consolidare KGM come protagonista di primo piano nel panorama automobilistico, grazie a una gamma di veicoli che coniugano eccellenza tecnologica e accessibilità”.

