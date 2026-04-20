XPENG, conferme su sostenibilità dal Report ESG 2025: emissioni di carbonio ridotte e AI responsabile

XPENG si conferma ai massimi livelli in termini di sostenibilità come certificato dal risultati emersi nel proprio Report ESG 2025, che confermano per il terzo anno consecutivo il rating MSCI ESG AAA, uno dei riconoscimenti più elevati a livello globale in ambito sostenibilità.

La tech company cinese, che di recente si è avventurata nel settore automobilistico con il lancio di diversi modelli commercializzati anche in Italia grazie ad ATFlow, ha fatto importati progressi, come evidenziato dal documento, nella riduzione dell’impatto ambientale, nella sicurezza dei veicoli e nello sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, delineando al tempo stesso una visione ad ampio spettro che va oltre l’auto elettrica, puntando verso un ecosistema più ampio di “physical AI”.

Emissioni di carbonio sempre più basse

Uno degli aspetti centrali riguarda la riduzione delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita. Grazie a un avanzato sistema di calcolo dell’impronta di carbonio dei prodotti, XPENG ha stimato che nel 2025 i propri veicoli elettrici abbiano contribuito a evitare oltre 6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 rispetto ai modelli a combustione endotermica. L’azienda asiatica punta ora ridurre del 9% le emissioni per veicolo entro il 2027 (rispetto al livello del 2023) e del 38% l’intensità carbonica delle proprie attività operative, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

AI responsabile

Altro tema al quale XPENG dedica grande attenzione è la governance dello sviluppo e dell’implementazione dell’intelligenza artificiale. Con l’espansione di guida autonoma, robotica e mobilità avanzata, XPENG ha introdotto un framework di governance che copre tutto il ciclo di vita dell’IA: dalla progettazione all’utilizzo, fino alla dismissione. Tale modello, che fa da base all’approccio di XPENG all’IA, integra sicurezza dei dati, sviluppo etico e conformità normativa dell’intelligenza artificiale, con sistemi di monitoraggio continuo e gestione del rischio.

Economia circolare

Su fronte industriale, l’azienda cinese rafforza la propria strategia di economia circolare. In particolare, XPENG opera un notevole riciclo dell’alluminio che consente riutilizzare completamente gli scarti produttivi, riducendo del 40% l’uso di materia prima nella produzione di ogni veicolo. Parallelamente, oltre il 50% dell’acqua utilizzata negli stabilimenti viene recuperata, con un risparmio superiore a 280.000 tonnellate nel solo 2025.

Sicurezza veicoli, protezione dati personali e impegno sociale

XPENG ha ottenuto importanti risultati anche in tema di sicurezza, con i propri sistemi avanzati di assistenza alla guida, come frenata e sterzata automatica di emergenza, che hanno contribuito a prevenire oltre 376.000 potenziali indicenti. A ciò si aggiungono anche soluzioni strutturali avanzate e un forte impegno nella protezione dei dati personali, in linea con il GDPR, oltre che un impegno sociale di XPENG che si consolida lungo tutta le catena del valore coinvolgendo fornitori e dipendenti in programmi ESG e iniziative benefiche che rafforzano la strategia di crescita responsabile e sostenibile dell’azienda.

Rate this post