KGM Tivoli protagonista del nuovo spot TV con Lillo: SUV in promo da 15.900 €

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KGM Italia lancia il nuovo spot TV con protagonista la Tivoli, il pratico e robusto SUV della Casa coreana che punta a farsi largo sul mercato italiano puntando su spazio, comfort, efficienza e accessibilità. Per il nuovo spot che segna il ritorno in televisione di KGM, a distanza di qualche mese dalla prima campagna nazionale del brand, andata in onda a ottobre 2025, è stato scelto un testimonial d’eccezione, ovvero Lillo, personaggio che con uno stile diretto, ironico e autentico si allinea in modo del tutto naturale al tipo di messaggio che KGM Italia vuole veicolare.

KGM Tivoli e le fantasiose definizioni di SUV di Lillo

La KGM Tivoli protagonista della nuovo spot da 60 secondi, che sarà on air sulle reti Mediaset nelle prossime tre settimane, è stata al centro della scena attorniata da un folto numero di persone che hanno lavorato alla costruzione e alla realizzazione della campagna pubblicitaria, come ci racconta ATFlow, importatore e distributore di KGM in Italia, attraverso una serie di foto pubblicate online che ci portano nel backstage dello spot.

La scelta di Lillo come volto della nuova campagna pubblicitaria di KGM Italia permette al brand di rivolgersi a un pubblico ampio senza perderà credibilità, personalità e impatto. Nel nuovo spot Lillo, impersonando improbabili personaggi, si avventura in fantasiose “definizioni di SUV”, sottolineando in modo ironico la capacità di KGM Tivoli di intercettare le esigenze personali di ognuno grazie alle doti di abitabilità, comfort e versatilità che lo caratterizzano.

Due motorizzazioni, in promo da 15.900 €

Il nuovo spot della KGM Tivoli, SUV che è disponibile con motore 1.5 Turbo GDI benzina a quattro cilindri disponibile in due varianti di potenza (135 CV e 163 CV), rientra nel rafforzamento della visibilità del marchio nel nostro Paese, come sottolinea Luca Ronconi, consigliere delegato e direttore generale ATFlow: “Tornare sulle grandi reti significa confermare una visione chiara: costruire brand solidi, riconoscibili e sempre più presenti nella vita delle persone”.

Disponibile con un prezzo di listino che parte da 19.900 €, la KGM Tivoli, in versione da 1.5 Turbo GDI da 135 CV (guidabile anche da neopatentati), viene proposta al prezzo promozionale di 15.900 € con finanziamento da 235 € al mese e anticipo zero.

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