KGM Rexton Sports XL, il nuovo pick-up coreano arriva in Italia: prezzo e dettagli

KGM lancia il nuovo Rexton Sports XL, un pick-up moderno che unisce la classica robustezza del mezzo da lavoro con il comfort da SUV, pronto ad affrontare qualsiasi condizione di guida, tanto sull’asfalto quanto in percorsi fuoristrada. Destinato a rafforzare l’offensiva di KGM nel segmento europeo dei pick-up, il Rexton Sports XL rappresenta la più recente evoluzione del know-how ultraventennale nel comparto pick-up che il brand sudcoreano ha sviluppato nel mercato di casa.

Il KGM Rexton Sports XL si presenta come veicolo dalle dimensioni generose, elevata versatilità d’utilizzo e dotazione tecnologia avanzata. Forte di capacità di traino fino a 3,5 tonnellate e portata fino a 1.085 kg, il nuovo pick-up di KGM, inizialmente disponibile con trazione integrale 4WD, farà il suo debutto sul mercato italiano a giugno 2026, con un prezzo base di 29.745,90 € (IVA esclusa).

Design che mescola solidità ed eleganza

Il nuovo KGM Rexton Sports XL ha dimensioni importanti: 5.460 mm in lunghezza, 1.950 mm in larghezza e 1.875 mm in altezza, per un passo che misura 3.210 mm. Il veicolo vanta un design che reinterpreta in chiave moderna il classico pick-up, combinando robustezza e dettagli stilistici più ricercati. Il frontale è uno degli elementi più distintivi e di maggiore impatto visivo con la nuova firma luminosa DRL con cinque moduli LED dinamici che si fanno immediatamente notare, affiancata da una griglia di dimensioni generose e da un paraurti scolpito che trasmettono una forte sensazione di solidità. I gruppi ottici ben definiti, insieme ai passaruota pronunciati e alle linee tese della carrozzeria, contribuiscono poi a un aspetto solido e muscoloso, ma senza rinunciare a sobrietà e raffinatezza stilistica.

Osservando lateralmente il nuovo pick-up sudcoreano, emergono proporzioni notevoli ma ben bilanciate. I parafanghi marcati e gli inserti laterali accentuano la presenza su strada, rendendo il Rexton Sports XL visivamente imponente. Nella parte posteriore spiccano i fanali full LED e la grande scritta KGM sul portellone, mentre i gradini integrati nel paraurti rappresentano una soluzione pratica per facilitare l’accesso al cassone.

Cassone ampio, pratico e con portata super

Proprio il cassone è uno dei punti di forza del Rexton Sports XL, capace di offrire fino a 1.262 litri di capacità complessiva, grazie alle sua spaziosità: 1.610 mm di lunghezza, 1.570 mm di larghezza e 570 mm di altezza. Notevole è anche la portata del nuovo pick-up che varia a seconda della configurazione, potendo arrivare fino a 1.085 kg che si opta per le sospensioni posteriori a balestre rinforzate oppure fino a 865 kg qualora si scelga la variante, più orientata al comfort, che monta le sospensioni posteriori con schema multilink a 5 bracci. La spiccata praticità del cassone del Rexton Sports XL viene poi completata dalla presenza di illuminazione LED dedicata, portellone ad apertura elettronica, otto ganci di fissaggi e ampia gamma di accessori (hard top, roll bar, pianale scorrevole e altro ancora).

Abitacolo che guarda al segmento premium

Gli interni del nuovo KGM Rexton Sports XL puntano a comfort e dotazione di categoria superiore, con un abitacolo ricco di tecnologia che prevede il doppio display panoramico da 12,3 pollici che integra quadro strumento digitale e schermo touch centrale per l’infotainment, entrambi basati sulla nuova interfaccia grafica Athena 3.0 che promette maggiore intuitività nell’accesso alle funzioni di bordo. Nella console centrale è stato ricavato più spazio grazie all’adozione del selettore cambio shift-by-wire e del freno di stazionamento elettronico. Numerose le dotazioni votate al comfort che comprendono il climatizzatore bizona, la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, i sedili con regolazione elettronica, le porte USB-C e il modulo di ricarica wireless per smartphone.

Monta un motore diesel 2.2 da 225 CV con trazione integrale

Il KGM Rexton Sports XL è spinto da un motore diesel 2.2 litri che sviluppa 225 CV di potenza e 441 Nm di coppia massima, abbinabile al cambio manuale o automatico a 6 marce. La configurazione prevede la presenza del sistema di trazione integrale 4WD, affiancata dal differenziale autobloccante e da una geometria off-road che ne sottolinea la capacità di affrontare percorsi impegnativi senza problemi, vantando un’altezza da terra di 245-248 mm, angolo d’attacco di 30,9° e angolo d’uscita di 27,8°.

Il nuovo pick-up di KGM, la cui articolazione dettagliata della gamma con relativi allestimenti disponibili per il mercato italiano sarà resa nota più avanti, beneficia anche di ampie possibilità di personalizzazione, facendo leva sua una ricca gamma di accessori dedicati sia all’impiego professionale che al tempo libero.

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