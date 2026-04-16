Hyundai Ioniq 3: le prime immagini verso il lancio ufficiale

La prossima settimana si terrà la Milano Design Week 2026 e, come ormai di consuetudine, il mondo dell’auto sarà presente in forze all’appuntamento milanese. Tra gli eventi principali ci sarà il debutto mondiale della Hyundai Ioniq 3, la nuova compatta elettrica di segmento B del marchio coreano. Un modello di grande rilevanza per la casa asiatica, perché si inserisce nel segmento di maggior richiesta, in particolare per quanto riguarda i modelli a zero emissioni.

L’appuntamento è per lunedì 20 aprile, quando si terrà appunto la World Premiere di questa nuova vettura, all’interno di una serie di eventi previsti poi per l’intera settimana, presso la Torneria Tortona di Milano. Con la possibilità di immergersi anche nella filosofia di design di Hyundai, in un luogo nevralgico creativo del design europeo, dove annualmente si incontrano media, opinion leader e figure di riferimento della scena creativa internazionale.

I video teaser

Per far crescere l’attesa per il debutto, la casa coreana ha pubblicato due brevissimi video teaser sui propri canali social, in cui mostra qualche primo dettaglio della nuova Ioniq 3. Uno mostra alcune linee di una vettura, piuttosto filanti e pulite, mentre il secondo è dedicato ai pixel e, dunque, alla firma luminosa di questo nuovo modello. Un utilizzo ampio di questa tecnologia già ampiamente visto su altri modelli del marchio, soprattutto in quelli più recenti.

Sono ancora solamente dei piccoli dettagli sulla prossima elettrica, dopo quel bozzetto mostrato un mese fa, in cui si poteva avere un’idea delle forme della vettura. Comunque, si tratterà di una berlina compatta a due volumi, che è stato prefigurata dalla Concept Three che la Casa sudcoreana ha presentato lo scorso settembre al Salone di Monaco 2025.

La Hyundai Concept Three

Lunga 4,29 metri, larga 1,94 metri, alta 1,43 metri e con un passo di 2,72 metri, la Concept Three ha mostrato delle forme avvolgenti, con l’ormai tipica firma luminosa delle elettriche del marchio coreano Parametric Pixel, presente sia nella parte anteriore che posteriore. Gli esterni, inoltre, presentano una finitura con effetto anodizzato, con il nuovo linguaggio di design Art of Steel. Tra gli altri elementi distintivi, ci sono i vetri di un vivace colore giallo ed i cerchi abbinati. Difficile che questo colore così audace venga ripreso sulla versione di serie.

Cosa sappiamo

Oltre a quel bozzetto ufficiale, nei mesi scorsi abbiamo visto anche delle foto spia della Hyundai Ioniq 3, con qualche indizio più indicativo su come sarà questa vettura. Il design proponeva anche alcune somiglianze con la Veloster, in particolare con il tetto marcatamente spiovente sulla coda, in contrasto con una linea dei finestrini che sale verso il posteriore.

Tra gli altri elementi, notati con le immagini scattate durante i test di collaudo, c’erano i gruppi ottici sdoppiati sul frontale, replicando quanto fatto da Hyundai con il restyling della Ioniq 6, mentre la sportività della vettura veniva incrementata nel posteriore, dove era presente un marcato spoiler, che integra anche le telecamere per la retromarcia.

Il motore e le batterie

La Hyundai Ioniq 3 è realizzata sulla piattaforma E-GMP, che fa da base alla “cugina” Kia EV3, con la quale potrebbe condividere anche il motore elettrico anteriore da 150 CV. Sul fronte della batteria, è probabile che la Ioniq 3 riproponga due diversi tagli come sulla EV3: da 58,3 kWh, che sulla vettura di Kia garantisce 436 km d’autonomia, e da 81,4 kWh con autonomia che arriva fino a 605 km. Grazie a forme più aerodinamiche, la Ioniq 3 potrebbe offrire un’autonomia leggermente superiore rispetto alla EV3, mentre la capacità di ricarica in corrente continua fino a 128 kW che consente di passare dal 10 all’80% di carica in 30 minuti dovrebbe essere la stessa.

Nell’evoluzione della gamma di questo modello, inoltre, potrebbe esserci spazio per una versione sportiva, soprattutto alla luce del recente debutto della Kia EV3 GT da 292 CV. La possibilità dell’arrivo di una Hyundai Ioniq 3 N, modello che potrebbe competere con la Volkswagen ID.3 GTX, non è del tutto irrealistica, anche perché andrebbe a colmare il vuoto nel segmento delle compatte sportive lasciato dall’uscita di scena della i30 N.

Appuntamento a Milano

Queste indiscrezioni non hanno avuto ancora delle conferme ufficiali da parte della casa coreana, ma ormai l’attesa è quasi finita. Tra meno di una settimana sapremo tutto: dal design ai dati tecnici, passando per interni ancora senza anticipazioni. L’appuntamento è per lunedì 20 aprile presso Torneria Tortona di Milano. Noi ci saremo e vi riporteremo tutto.

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