Kia e The Ocean Cleanup in aiuto del Guatemala per evitare che i rifiuti di plastica finiscano in mare aperto

L’impegno di Kia per la protezione dell’ambiente viene portato avanti anche attraverso una serie di iniziative concrete come quelle realizzate in collaborazione con il partner The Ocean Cleanup, che affianca la Casa sudcoreana nel supporto fornito al Ministero dell’Ambiente del Guatemala per fermare uno dei flussi di plastica più inquinanti al mondo: quello dei fiumi Las Vacas e Motagua, che ogni anno riversano circa 20.000 tonnellate di rifiuti nel Mar dei Caraibi.

Due sistemi di raccolta a protezione del Golfo dell’Honduras

Per contrastare questo fenomeno d’inquinamento, The Ocean Cleanup, con il supporto di Kia, ha installato due sistemi di raccolta galleggianti, Interceptor 006 e Interceptor 021 (lungo ben 158 metri), che fanno da barriera ai rifiuti provenienti dai due fiumi, convogliando la plastica in aree di estrazione prima che raggiunga l’oceano, salvaguardando così la biodiversità delle acque del Golfo dell’Honduras e migliorando la qualità della vita delle comunità locali.

Dall’avvio della partnership nel 2022, Kia ha affiancato The Ocean Cleanup nella rimozione di quasi 500.000 chilogrammi di plastica dal Great Pacific Garbage Patch, l’immensa isola di plastica galleggiante situata nell’Oceano Pacifico, e ora contribuisce anche sul fronte della prevenzione, evitando che i rifiuti arrivino in mare aperto. Grazie ai due nuovi sistemi di raccolta nei due fiumi guatemaltechi sono stati già raccolte 23.354 tonnellate di plastica.

La plastica raccolta viene riciclata

Promuovendo un’economia circolare, buon parte dei rifiuti di plastica raccolti vengono riciclati in prodotti di consumo e in materiali utili alla produzione di componenti per auto. Ad esempio Kia impiega la plastica riciclata proveniente dai mari, che comprende anche reti da pesca e bottiglie in PET, per realizzare i materiali impiegati in tessuti e rivestimenti degli interni di modelli come EV3 ed EV9.

