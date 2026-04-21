Kia alla Milano Design Week 2026, il design diventa esperienza tra visione, emozione e futuro elettrico

Kia torna alla Milano Design Week 2026 con un progetto che va oltre la semplice esposizione di auto o concept. Il marchio coreano sceglie infatti di raccontarsi attraverso due mostre diverse ma strettamente collegate, pensate per mostrare non solo il risultato finale del design, ma anche il percorso culturale, emotivo e creativo che c’è dietro ogni scelta stilistica. Il tema scelto, “Resonance of Opposites”, segna un nuovo capitolo nell’evoluzione della filosofia “Opposites United”, ormai centrale nell’identità del brand.

Kia Global Design presenta due mostre parallele sotto il tema ‘Resonance of Opposites’

Negli ultimi anni Kia ha trasformato la sua presenza alla Milano Design Week in qualcosa di più di una partecipazione simbolica. Dal 2023 in poi, il marchio ha usato questo appuntamento per costruire un dialogo sempre più chiaro con il mondo del design, dell’arte e della cultura contemporanea. Nel 2026 questo approccio si fa ancora più maturo: non si limita a mettere in mostra oggetti o veicoli, ma cerca di esplorare come nascono le idee, quali emozioni le guidano e in che modo prendono forma.

Le due esposizioni, aperte dal 20 al 26 aprile, si sviluppano come due momenti di uno stesso racconto. La prima è “Journey of Reflection”, ospitata al Museo della Permanente, dove il pubblico viene invitato a entrare nella parte più interiore del mondo Kia Design. Qui il percorso si articola intorno a tre installazioni che rappresentano altrettanti tratti culturali del brand.

La prima, “Cultural Vanguard”, è un’installazione luminosa e dinamica in cui onde di colore in continuo movimento riempiono lo spazio, evocando l’incontro tra prospettive diverse. La seconda, “Creative Risk-Takers”, ha invece un carattere più fisico e immersivo: uno spazio interattivo, quasi simile a un canyon, che reagisce ai movimenti dei visitatori e invita a vivere il design come esplorazione e coraggio creativo. La terza, “Relentless Innovators”, è la più intima: un ambiente raccolto, dove luce e colore cambiano lentamente, suggerendo una connessione più profonda con il tempo, la riflessione e l’innovazione continua.

A rendere ancora più vivo questo primo percorso ci sarà anche un programma serale di incontri, conferenze e performance artistiche, pensato per approfondire i temi della mostra attraverso voci diverse, tra designer, artisti e protagonisti della creatività contemporanea. Il secondo capitolo del progetto è “Journey of Projection”, al Salone dei Tessuti, ed è quello in cui la riflessione si traduce in oggetto, forma e visione concreta. Qui Kia presenta sei concept car elettriche: EV2, EV3, EV4, EV5, EV9 e Kia Vision Meta Turismo. Ognuna rappresenta una fase del percorso evolutivo della strategia di design del marchio e racconta, a suo modo, un’idea diversa di mobilità futura.

Il senso di questa seconda mostra è chiaro: far vedere come la filosofia del brand non resti astratta, ma si trasformi in prodotto, in linguaggio, in esperienza. In questi concept si ritrovano libertà progettuale, tensione verso l’innovazione e desiderio di reinterpretare le forme tradizionali dell’automobile con uno sguardo più aperto e contemporaneo.

A spiegare il significato di questa presenza è stato anche Karim Habib, responsabile globale del design Kia, che ha definito l’appuntamento milanese come un momento importante per il marchio. L’idea, in fondo, è quella di mostrare come la riflessione interiore dei designer possa diventare espressione concreta, e come ogni decisione progettuale nasca da un confronto continuo tra intuizione, ricerca e visione del futuro.

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