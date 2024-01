Kia Europe conferma il patrocinio esclusivo del campionato EMEA di League of Legends

Kia ha confermato il prolungamento del suo impegno come principale sponsor automobilistico del campionato EMEA di League of Legends (LEC) per il sesto anno consecutivo. La proroga del contratto, della durata di 3 anni, estenderà la partnership di sponsorizzazione fino al 2026. Con gli e-sport che emergono come uno dei settori sportivi in più rapida crescita a livello globale, League of Legends si posiziona attualmente come la competizione sportiva più seguita al mondo. La combinazione dell’approccio moderno della casa coreana e del pubblico di LEC si dimostra vincente, creando un punto d’incontro diversificato che unisce persone di diverse generazioni attraverso un interesse comune.

Kia per il sesto anno di fila si conferma sponsor principale

La Riot Games Arena di Berlino, in Germania, darà il via ufficiale alla stagione 2024 di LEC il 13 gennaio. Le finali di questa stagione si terranno a Monaco, Germania, alla fine di agosto. Kia introdurrà tre nuovi premi LEC a partire da questa stagione, destinati ai giocatori più distinti: il premio Kia All-Pro Team, Kia Player of the Game e Kia 2024 Season MVP (il giocatore più prezioso della stagione). Inoltre, Kia sarà il principale sponsor della cerimonia di premiazione che si svolgerà al termine delle finali della stagione LEC 2024.

David Hilbert, Direttore Marketing presso Kia Europe, ha espresso entusiasmo riguardo al rinnovato coinvolgimento nel campionato EMEA di League of Legends, ritenendo il torneo un punto di riferimento nel panorama degli e-sport. “Non vediamo l’ora di offrire ulteriori esperienze esclusive ai fan di League of Legends nei prossimi anni”, ha aggiunto.

Rate this post