Kia EV4 GT: le prime FOTO SPIA della versione sportiva con carrozzeria berlina

Kia sta lavorando alla versione sportiva GT della EV4. La EV4 GT, che andrà a collocarsi al vertice della gamma del modello ad alimentazione elettrica della Casa sudcoreana, è attesa al lancio nel corso del 2026 e sarà dotata di due motori elettrici, uno all’anteriore e uno al posteriore, che garantiranno la trazione integrale.

Test in corso per la Kia EV4 GT berlina

Così come il modello standard della Kia EV4, con motore singolo da 204 CV montato all’anteriore, anche la versione top di gamma GT utilizzerà la stessa architettura E-GMP con rete elettrica a 400 V. La Kia EV4 GT, che in queste nuove foto spia si mostra attraverso un prototipo della versione berlina a cinque porte (che affianca la variante hatchback) impegnato durante i test stradali, avvolto in buona parte dal camouflage oscurante che ne nasconde l’aspetto.

Assetto sportivo e potenza intorno ai 340 CV

La Kia EV4 GT, che dovrebbe sviluppare circa 340 CV di potenza complessiva grazie al powertrain elettrico dual motor, è attesa con una serie di accorgimenti al telaio per incrementare dinamismo e sportività di guida. Oltre alle novità tecniche, si prevedono ritocchi all’estetica con una serie di elementi caratterizzanti sia sugli esterni che nell’abitacolo, con dettagli in verde fluo fuori e dentro che renderanno distintivo il look della versione GT della EV4.

Mentre la Kia EV4 GT in versione hatchback, così come il modello standard, sarà costruita in Slovacchia, la EV4 Fastback, nome commerciale della variante berlina, progettata come modello globale, sarà prodotta in Corea del Sud ed esportata nei mercati di tutto il mondo.

