Kia Italia partner della Federazione Italiana Golf: accordo triennale a sostegno del golf paralimpico

Kia Italia ha stretto un accordo di collaborazione con la Federazione Italiana Golf (FIG) che è stato ufficializzato in occasione della presentazione della FIG del Programma del Settore Paralimpico per il 2026 svoltasi al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele (Milano). La partnership, che avrà durata triennale, vedrà Kia Italia diventare partner automotive ufficiale della FIG a supporto delle mobilità degli atleti.

All’evento di presentazione sono intervenuti Cristiano Cerchiai, presidente della Federazione Italiana Golf, Giuseppe Bitti, Presidente di Kia Italia, Simone Rasetti, Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico, Nicola Maestroni, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica FIG ed Emanuel Stilo, Presidente del Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa. A conclusione della giornata si è tenuta la tavola rotonda “Il diritto di accesso allo sport”, che ha coinvolto rappresentanti del mondo istituzionale, scientifico e sportivo, insieme ad atleti e ambassador del settore paralimpico.

Gli obiettivi 2025 del Settore Paralimpico FIG

Nell’occasione la FIG ha presentato la visione strategica per il 2026 che si articolerà su diverse azioni: un Programma Élite dedicato agli Under 35 per la crescita agonistica e la scoperta di nuovi talenti, il rafforzamento della collaborazione con INAIL e CIP per offrire nuove opportunità a chi ha subito un infortunio, l’investimento nella formazione dei tecnici attraverso la Scuola Nazionale FIG e l’accordo con la start-up World4All per la mappatura delle barriere architettoniche nei circoli. Un percorso che abbracciando vari aspetti punta all’allineamento con gli standard internazionali e all’inserimento del golf nel programma paralimpico a partire dai Giochi del 2036.

Kia PV5 per la mobilità dei golfisti

Fondamentale in questo percorso sarà il supporto di Kia Italia, che garantirà la mobilità dei golfisti paralimpici italiani durante i raduni e gli eventi sportivi organizzati dalla Federazione Italiana Golf, come l’Open d’Italia ProAbili e i Campionati Europei a Squadre per golfisti con disabilità.

Un supporto concreto che vedrà protagonista il nuovo van elettrico Kia PV5 come sottolineato dal Presidente di Kia Italia, Giuseppe Bitti: “Siamo orgogliosi di sostenere la Federazione Italiana Golf in questa iniziativa che promuove inclusione e accessibilità nello sport. Con il nostro Kia PV5, un van 100% elettrico progettato per rispondere a ogni esigenza di mobilità, vogliamo rendere possibile a tutti i ragazzi e gli atleti, anche con disabilità, di vivere la passione per il golf. Questa partnership riflette i valori di Kia: innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone. Crediamo che lo sport sia un linguaggio universale capace di unire le persone, abbattere le barriere e creare opportunità per tutti. Il nostro impegno per la mobilità elettrica non è solo una scelta tecnologica, ma una responsabilità verso l’ambiente e le generazioni future. Con questa collaborazione, riaffermiamo il valore dell’inclusione come pilastro fondamentale per una società più equa e sostenibile”.

