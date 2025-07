La Federazione Italiana Triathlon ha scelto Suzuki per accompagnare il Winter Triathlon Circuit 2025

Suzuki continua a dimostrare il suo amore per lo sport e le attività all’aria aperta anche durante l’inverno, sostenendo con entusiasmo la nuova stagione sportiva attraverso il Suzuki Winter Triathlon Circuit. Questo evento sottolinea il forte legame tra la casa giapponese e la montagna, portando il senso di libertà e la determinazione nel superare i propri limiti, che caratterizzano sia gli atleti che l’azienda. Il circuito 2025 si compone di quattro gare che attraversano Veneto, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

La prima tappa si terrà il 12 gennaio a Padola (BL), seguita da eventi a Cogne (26 gennaio), Predazzo (2 febbraio) e Sesto (16 febbraio). La competizione vedrà la partecipazione dei migliori atleti, tra cui i Campioni del Mondo in carica Sandra Mairhofer e Franco Pesavento, che sono tra i favoriti per il titolo. Il Winter Triathlon, una versione invernale del tradizionale triathlon, si pratica su percorsi innevati e comprende tre prove: corsa, mountain bike e sci di fondo.

Le distanze classiche sono 6 km di corsa, 12 km in MTB e 9 km di sci nordico, ma esistono anche gare Sprint con percorsi ridotti. Gli atleti devono combinare resistenza e versatilità per affrontare diverse condizioni, simili alle caratteristiche dei veicoli a trazione integrale Suzuki, che garantiscono prestazioni eccellenti su qualsiasi terreno. La casa nipponica supporta uno stile di vita dinamico e sostenibile, in sintonia con la natura, promuovendo sport come il Winter Triathlon.

Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia ha dichiarato: “Suzuki è presente in ogni contesto che celebra lo sport, la passione, l’impegno e l’agonismo, sempre nel rispetto delle regole e degli avversari. I triatleti aggiungono a questi valori una straordinaria flessibilità e capacità di adattarsi a diverse condizioni, dimostrando il massimo nelle tre discipline di resistenza. Suzuki, che da oltre 100 anni applica la sua competenza progettuale in settori come le auto, le moto e i motori fuoribordo, è orgogliosa di supportare gli atleti della federazione italiana triathlon, accompagnandoli sulla prestigiosa divisa della nazionale.”

