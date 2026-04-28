Suzuki Save The Green, raccolti 100 kg di rifiuti con i giovani del Torino FC

Per il quindicesimo anno consecutivo, Suzuki ha confermato il proprio impegno per l’ambiente con Suzuki Save The Green, un’iniziativa che negli anni è diventata uno degli appuntamenti green più riconoscibili del marchio. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, celebrata il 22 aprile, il progetto si è unito a “Diamo un calcio ai rifiuti”, attività realizzata insieme alle giovanili del Torino FC e a Torino Spazio Pubblico.

A fine giornata sono stati raccolti 100kg di rifiuti dalle aree verdi della zona adiacente al nuovo Centro Sportivo Robaldo e al Bosco del Toro

L’evento, già concluso, ha portato sul territorio un gesto concreto di cura e responsabilità. Circa 250 persone, tra giovani calciatori del Torino FC, dipendenti Suzuki e volontari, si sono ritrovate nell’area vicina al Centro Sportivo Robaldo, sede degli allenamenti del Settore Giovanile granata, per raccogliere i rifiuti abbandonati. Un luogo vissuto ogni giorno da ragazzi, famiglie e sportivi è diventato così il punto di partenza di un messaggio semplice: prendersi cura dell’ambiente comincia dagli spazi che si frequentano.

Il bilancio della giornata è stato di 100 kg di rifiuti raccolti. Un risultato concreto, che dimostra quanto possa fare la differenza un’azione condivisa. Non si è trattato solo di ripulire un’area urbana, ma di ricordare che la sostenibilità passa anche da comportamenti quotidiani: raccogliere ciò che è stato abbandonato, rispettare i luoghi comuni, lasciare un parco o una strada meglio di come li si è trovati.

Per Suzuki, Save The Green nasce proprio da questa idea. L’ambiente non si tutela soltanto con grandi progetti, ma anche con iniziative capaci di coinvolgere le persone in prima persona. La presenza dei giovani del Torino FC ha dato all’evento un valore ancora più forte, perché parlare di sostenibilità ai ragazzi significa aiutarli a capire che ogni scelta, anche la più piccola, può avere un peso positivo sul territorio.

Lo spirito della giornata è stato quello della collaborazione. Dipendenti, volontari e giovani atleti hanno lavorato fianco a fianco, condividendo tempo, impegno e attenzione per la città. È in questa dimensione collettiva che l’iniziativa trova il suo significato più autentico: non un gesto isolato, ma un’esperienza capace di creare consapevolezza e senso di responsabilità.

Le iniziative Suzuki Save The Green 2026 e “Diamo un Calcio ai rifiuti” hanno permesso di intervenire direttamente su una zona importante del territorio comunale. A questo si è aggiunta un’altra attività legata al progetto Suzuki Green Friday: nell’area del Parco Colonnetti sono stati messi a dimora 30 alberi autoctoni, contribuendo alla crescita del Bosco Diffuso Suzuki.

Con queste nuove piantumazioni, il Bosco Diffuso Suzuki ha raggiunto quota 1.445 alberi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati comunicati dall’azienda, questo patrimonio verde consente una riduzione complessiva delle emissioni di CO₂ pari a 35.325 kg all’anno. Sono numeri che rendono visibile un percorso costruito nel tempo e che mostrano come le iniziative ambientali possano produrre benefici misurabili.

Il progetto Suzuki Save The Green ha radici lontane. Dal 2012, anno della prima edizione, le giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti hanno consentito di raccogliere complessivamente quasi 115,7 tonnellate di materiali abbandonati. Un dato che racconta la continuità dell’impegno del marchio e la volontà di portare avanti un’attività non occasionale, ma inserita in una visione più ampia di responsabilità ambientale.

Save The Green fa infatti parte di un programma più articolato di iniziative promosse da Suzuki in Italia e nel mondo. L’obiettivo è comune: sensibilizzare, coinvolgere e favorire comportamenti più attenti attraverso progetti diversi, ma legati dalla stessa attenzione per il pianeta.

Tra questi rientra Suzuki Green Friday, l’iniziativa con cui il marchio interpreta il Black Friday in chiave sostenibile, devolvendo lo 0,5% del fatturato giornaliero a un progetto ambientale. Nel 2024 l’attività è stata condivisa con il Torino FC e ha portato alla nascita del Bosco del Toro, con 68 alberi autoctoni piantati nel Parco Colonnetti, vicino alla sede delle giovanili granata.

Un altro appuntamento importante è il Suzuki Bike Day, dedicato alla mobilità condivisa e sostenibile. L’edizione 2025 ha registrato oltre 2.500 iscritti, confermando l’interesse verso eventi che uniscono sport, partecipazione e attenzione all’ambiente. Anche in questo caso il messaggio è chiaro: scegliere forme di mobilità più leggere può diventare parte di una cultura quotidiana più sostenibile.

Suzuki aderisce anche alla Giornata del risparmio energetico con “M’Illumino di Meno”, la campagna promossa dal programma Caterpillar di Radio2. In questa occasione l’azienda spegne le luci di insegne e uffici durante l’orario di lavoro, trasformando un gesto simbolico in un risparmio reale. L’ultima adesione ha permesso di risparmiare 938,5 kW, pari a 406,6 kg di CO₂.

L’impegno del marchio riguarda anche la tutela del mare. In collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, Suzuki sostiene gli eventi Pulifondali e Pulispiagge, organizzati in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno. L’obiettivo è recuperare rifiuti sopra e sotto il livello del mare in 21 spiagge e fondali italiani, contribuendo alla protezione di ecosistemi delicati.

A livello internazionale, Suzuki Motor Corporation porta avanti da 11 anni il progetto Clean-up the World. In questo periodo 9.212 dipendenti volontari di 14 filiali Suzuki nel mondo hanno partecipato alle giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti dispersi nell’ambiente. Solo nell’ultima edizione sono stati coinvolti 910 volontari, a conferma di una partecipazione diffusa anche fuori dai confini nazionali.

Nel 2025 è inoltre previsto il dodicesimo appuntamento con Suzuki Clean the Beach, in programma il 12 luglio, quando le filiali Suzuki nel mondo si uniranno in un evento simultaneo dedicato alla pulizia delle spiagge. Un’iniziativa che rafforza la dimensione globale dell’impegno ambientale del marchio e mette al centro la salvaguardia degli ambienti marini.

Anche il digitale entra in questa strategia. La funzione “sleep” del sito suzuki.it è stata pensata per ridurre il consumo energetico dei dispositivi quando la pagina resta inattiva. Secondo Suzuki, questo sistema consente in un anno un risparmio di CO₂ equivalente alle emissioni prodotte da un veicolo che percorre circa 1.800 km.

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