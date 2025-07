La vecchia Ferrari F430 di Donald Trump è in vendita

Mentre Donald Trump si appresta a compiere il giuramento che ufficializzerà il suo insediamento come 47° Presidente degli Stati Uniti, una Ferrari F430 un tempo a lui appartenuta, che l’acquistò nuova nel 2007, è stata messa in vendita all’asta.

Sebbene i dettagli sul venditore siano ancora scarsi, la tempistica delle vendita sembra tutt’altro che casuale. Assai probabile che il proprietario della Ferrari precedentemente posseduta da Trump stia facendo leva sul punto di massimo hype della “rinascita” politica del nuovo presidente americano per far schizzare alle stelle il valore dell’auto.

Il contachilometri conta poco più di 15.000 km

Del resto quanto successo in passato va in questa direzione. Lo scorso anno, la vecchia Lamborghini Diablo VT Roadster che fu di Trump è stata venduta all’asta per 1,1 milioni di dollari, ovvero circa il doppio rispetto alla valutazione media per quel modello di quell’epoca. Magari la Ferrari F430 potrebbe non essere iconica quanto quella Diablo blu, ma rimane comunque una delle più apprezzate V8 aspirate del Cavallino, e in più l’ex auto di Trump ha sul contachilometri appena 15.119 km percorsi.

Esterni Rosso Corsa, dentro c’è la targhetta “DJT – NYC”

L’esemplare della berlinetta prodotta dalla Casa di Maranello tra il 2004 e il 2009 sfoggia la carrozzeria in tinta Rosso Corsa, protetta da uno strato di pellicola protettiva. La vettura, tenuta sempre al chiuso, viene venduta con tutta una serie di accessori originali Ferrari, tra cui un telo copriauto, coprisedili e una borsa. Questa F430 è stata protagonista di diversi eventi automobilistici che si sono svolti nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago, in Florida.

La Ferrari F430 posseduta in passato da Trump, e della cui vendita si occupa la Rockstar Car Auction, ha un abitacolo rifinito con rivestimenti in pelle nera e beige. Negli interni si notano anche diversi dettagli in fibra di carbonio lucida e una targhetta speciale sul cruscotto dedicata al nuovo inquilino della Casa Bianca che recita “DJT – NYC”.

Supererà le quotazioni di mercato

Secondo i dati di Autotrader attualmente negli Stati Uniti ci sono in vendita poco meno di un centinaio di Ferrari F430, con i modelli che hanno meno di 16.000 chilometri che hanno una valutazione tra 130.000 e 160.000 dollari. Ma con il fattore Trump di mezzo, c’è da scommettere che questa F430 sarà venduta ad un prezzo decisamente maggiore a quello di mercato.

