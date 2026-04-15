FIAT presente alla Wizz Air Milano Marathon 2026 con Grande Panda, 500 Hybrid e Topolino

FIAT torna a legare il proprio nome al mondo del running e lo fa nel segno della partecipazione, dell’energia condivisa e di una mobilità sempre più vicina alle persone. Ieri il marchio ha preso parte alla Wizz Air Milano Marathon 2026, la maratona più veloce d’Italia organizzata da RCS Sports & Events e RCS Active Team, confermando il percorso intrapreso accanto agli eventi che mettono al centro inclusione, socialità e vita urbana.

FIAT protagonista con la Grande Panda che ha aperto ufficialmente la Wizz Air Milano Marathon 2026

Quella andata in scena a Milano è stata un’edizione particolarmente ricca e coinvolgente. La manifestazione ha trasformato la città in un grande palcoscenico dello sport, capace di riunire oltre 40.000 persone tra maratoneti, staffettisti, famiglie, bambini e semplici appassionati. Un’atmosfera diffusa, partecipata, in cui la corsa è diventata non solo competizione ma anche occasione di incontro e condivisione.

In questo contesto, FIAT ha avuto un ruolo ben visibile nei momenti più significativi della quattro giorni milanese. Nuova 500 Hybrid, Grande Panda e Topolino sono state infatti protagoniste dell’evento, accompagnando la maratona con una presenza che ha unito immagine, intrattenimento e messaggi legati alla mobilità accessibile. A spiccare, in particolare, è stata Grande Panda, che ha aperto ufficialmente la maratona precedendo gli oltre 15.000 runner arrivati da tutto il mondo. Una presenza simbolica ma anche concreta, che ha voluto sottolineare ancora una volta l’attenzione del marchio verso una mobilità sostenibile, semplice e vicina alla quotidianità delle persone.

Accanto alla dimensione più strettamente sportiva, FIAT ha voluto anche animare il lato più leggero e coinvolgente della manifestazione. Al Marathon Village, infatti, la nuova 500 Hybrid è stata protagonista dello stand del marchio insieme agli speaker di Radio Kiss Kiss, diventando un punto di ritrovo vivace e riconoscibile. Qui il tono scelto è stato quello della leggerezza e della partecipazione, in pieno stile “That’s Amore”. Una simpatica segnaletica ha invitato i visitatori a scambiarsi un bacio, mentre apposite cartoline hanno permesso agli ospiti di lasciare un proprio messaggio d’amore. Non sono mancati anche momenti più giocosi e social, con la registrazione a bordo della 500 di brevi video in stile Dolcevita, pensati per essere condivisi online e trasformare l’esperienza in un ricordo da portare con sé.

Ma il coinvolgimento di FIAT non si è fermato alla maratona vera e propria. Il marchio ha infatti accompagnato anche la Enel Family Run 2026, la corsa non competitiva che ha portato tra le strade di Milano CityLife tantissime famiglie e bambini. In questo caso a prendersi la scena è stata Topolino, modello che più di altri incarna l’idea di una mobilità compatta, immediata e accessibile. All’interno del velodromo Vigorelli, lo spazio dedicato a Topolino si è trasformato in un’area di creatività e gioco, dove i più piccoli hanno potuto esprimersi disegnando e colorando un grande tabellone collettivo.

È proprio in questa doppia presenza, tra performance sportiva e dimensione familiare, che si coglie il senso più profondo della partecipazione di FIAT all’evento milanese. Da una parte il supporto a una manifestazione internazionale capace di richiamare migliaia di runner; dall’altra la volontà di stare accanto alle persone nei momenti più spontanei e inclusivi della vita cittadina. Un approccio coerente con il messaggio che il marchio continua a portare avanti: rendere la mobilità non soltanto uno spostamento, ma un’esperienza accessibile, allegra e condivisa.

La tappa di Milano segna anche l’inizio di un percorso più ampio. Quello andato in scena nel capoluogo lombardo è infatti solo il primo degli appuntamenti del 2026 che vedranno FIAT protagonista nel mondo del running. Il prossimo evento in calendario sarà la Wizz Air Rome Half Marathon, in programma domenica 18 ottobre nella cornice della Capitale. Un altro contesto importante, un altro momento di incontro tra sport, città e partecipazione.

Rate this post