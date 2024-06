Lancia Ypsilon HF e Rally 4 HF: la casa italiana si avvarrà del supporto di Miki Biasion per il loro sviluppo

Lancia ha annunciato la collaborazione con Miki Biasion per lo sviluppo delle nuove Lancia Ypsilon HF e Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Nel 2025, sarà lanciata la Nuova Ypsilon HF, un modello ad alte prestazioni che segna l’inizio di una nuova era per il marchio, dotato di un motore completamente elettrico da 240 CV.

Miki Biasion collaborerà allo sviluppo di Lancia Ypsilon HF e Rally 4 HF

Miki Biasion è una leggenda nel mondo del Motorsport, essenziale nel consolidare la reputazione di Lancia come il marchio più trionfante nella storia, con un palmarès che include 15 titoli nel Campionato del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una vittoria nella 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Miki Biasion ha iniziato la sua illustre carriera con Lancia alla guida della Rally 037 Gr. B nel 1983, anno in cui ha ottenuto la vittoria sia nel campionato italiano che in quello europeo. A partire dal 1986, si è dedicato esclusivamente ai rally mondiali, iniziando con la Delta S4 e conseguendo una vittoria in Argentina. I suoi successi sono cresciuti negli anni successivi, culminando nel 1988 con cinque vittorie e il suo primo titolo mondiale alla guida della Delta Integrale Gr. A. Nel 1989, Biasion ha riconfermato il suo titolo mondiale e ha vinto il Safari Rally in Africa, diventando l’unico pilota italiano a riuscire in tale impresa.

Luca Napolitano, CEO del marchio ha dichiarato: “Lancia celebra oggi un ulteriore traguardo nel suo cammino di rinascita. Alla fine di maggio, abbiamo la Nuova Lancia Ypsilon HF, che rappresenta la versione high-performance della prima auto della nuova era del marchio e la Ypsilon Rally 4 HF, che segna il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally”.

“Miki Biasion, il più titolato pilota italiano di rally, è la scelta naturale come testimonial di questo rinnovato impegno, avendo contribuito a rendere Lancia il marchio più vittorioso nella storia del rally. Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di rinascita del marchio, un capitolo guidato da ambizione, pragmatismo e umiltà, fedele al DNA di Lancia.”

Miki Biasion ha dichiarato: “È per me un grande onore contribuire al team Lancia nella messa a punto della Ypsilon HF, garantendo a chi la guida un’autentica esperienza sportiva, e collaborare con il Team Stellantis Motorsport per perfezionare le prestazioni della Ypsilon Rally 4 HF, in termini di assetto, frenata e calibrazione del motore. Mi auguro di poter essere fonte di ispirazione per molti giovani piloti che desiderano competere con la nostra Rally 4 HF e aspirare a diventare i professionisti e i campioni di domani. La Lancia delle vittorie e delle competizioni sportive è tornata, e sono orgoglioso di farne parte!”

