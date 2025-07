Nuova Lancia Delta HF Integrale: dopo le prime ammissioni sul suo ritorno sul web si ipotizza il suo design [RENDER]

Nuova Lancia Delta HF Integrale sembra sempre più vicina al suo ritorno. Un recente comunicato di Lancia ha fatto le prime ammissioni sul ritorno di questo mitico modello. A dire il vero Lancia ha poi cancellato quanto era stato scritto, ma ad ogni modo sembra sempre più probabile che in futuro ci sarà spazio anche per questa versione nella futura gamma della nuova Delta in arrivo tra fine 2028 e gli inizi del 2029.

Sarà questo il design della nuova Lancia Delta HF Integrale?

Ovviamente tanto è bastato a scatenare il web con numerose ricostruzioni apparse negli ultimi giorni ad immaginare quello che potrebbe essere il look di una nuova Lancia Delta HF Integrale. Tra le ipotesi più interessanti sicuramente quella che arriva dalla Francia dove il popolare sito L’Automobile Magazine ha provato ad ipotizzare il look di questo atteso modello ed il risultato è quello che vedete in questo nostro articolo. Si tratta di una ipotesi sicuramente in sintonia con quanto affermato lo scorso anno dal CEO di Lancia Luca Napolitano che parlando della futura Delta ha dichiarato che sarebbe stata fedele a se stessa con uno stile geometrico, sportivo e muscolare.

La nuova Lancia Delta HF Integrale dovrebbe debuttare come modello completamente elettrico basato sulla piattaforma STLA Medium, anche se non è esclusa del tutto un’eventuale versione ibrida, viste le evoluzioni interne a Stellantis. In Francia tuttavia, sempre secondo l’Automonile Magazine, permangono dubbi sulla scelta definitiva della base tecnica: due le opzioni al vaglio. Se il modello sarà posizionato per competere con rivali come BMW i1 o Audi A3 e-tron, la STLA Medium resta la candidata principale. L’alternativa è la piattaforma STLA Small, adatta a vetture fino a 4,5 metri, ma con potenze più limitate (massimo 280 CV). In ogni caso, sarà un modello di punta.







Rate this post