L’auto di Fratoianni prende fuoco mentre era diretto a Campobasso per la campagna elettorale

Disavventura in auto per Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. Nella giornata di ieri l’auto su cui viaggiava il deputato ha preso improvvisamente fuoco mentre si trovava alle porte di Campobasso, dove Fratoianni era diretto per sostenere Roberto Gravina, candidato del centrosinistra, alle elezioni regionali in Molise del 25 e 26 giugno.

Nessun ferito

La vettura sulla quale si trovava Fratoianni, che era partito da Foggia per raggiungere Campobasso, si è incendiata a pochi chilometri dalla città molisana. Per fortuna nessuno di coloro che era a bordo dell’auto è rimasto ferito, ma il segretario di Sinistra Italia e i suoi collaboratori hanno dovuto continuare il viaggio su un’altra auto.

Rate this post