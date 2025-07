Leapmotor protagonista sulle spiagge italiane con il Vertical Summer Tour 2025

Leapmotor sarà protagonista dell’estate italiana attraversando diverse località balneari del Bel Paese nelle vesti di Mobility Partner del Vertical Summer Tour 2025, l’evento che porta sport, musica e divertimento in spiaggia.

Quest’anno il Vertical Summer Tour, giunto alla sua tredicesima edizione, toccherà 9 località lungo tutta la penisola, con Leapmotor che accompagnerà il team della manifestazione itinerante con 10 auto personalizzate, wrappate con la grafica dell’evento, per garantire mobilità e visibilità lungo tutto il percorso. Il Vertical Summer Tour parte il 12 e 13 luglio da Bibione, proseguendo lungo le coste dell’Adriatico per poi passare sul Tirreno e arrivare in Sicilia per le tappe finali ad agosto.

Giochi, intrattenimento e test drive con T03 e C10 REEV

Oltre ad una serie di giochi e attività d’intrattenimento organizzati all’interno del villaggio che sarà allestito in spiaggia in ogni tappa del Vertical Summer Tour, sarà anche possibile provare la Leapmotor T03 e il SUV C10 Range-Extended EV. Nell’apposita area test drive, dove ci sarà anche un driver per illustrare le caratteristiche delle vetture e accompagnare i partecipanti durante la prova, ci si potrà mettere alla guida della city car elettrica T03, la compatta e tecnologia vettura cittadina per la mobilità urbana, e del C10 REEV, SUV con tecnologia Range-Extended Electric Vehicle che combina la guida elettrica con motore a benzina che ricarica la batteria, offrendo fino a 974 km d’autonomia dichiarata.

