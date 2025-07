Peugeot questa estate sarà presente nelle principali arene italiane

Peugeot celebra il legame con il cinema attraverso un cortometraggio evocativo. Tutto inizia con una scintilla, proprio come l’avvio di una vettura elettrica del marchio. “Motore, azione” diventa così un’esplosione di energia capace di stimolare i sensi, riaccendere le emozioni e risvegliare l’istinto. È una forza primordiale che risveglia il leone interiore, trasformandoci nei protagonisti delle nostre storie e nei registi delle emozioni che viviamo ogni giorno, in un viaggio dove cinema e mobilità si fondono.

Peugeot da appuntamento al cinema nelle arene estive

L’estate riaccende la passione per il grande schermo, portando il pubblico nelle arene all’aperto per rivivere i successi cinematografici della stagione invernale. In 41 città italiane, con 80 schermi coinvolti, l’esperienza del cinema estivo diventa un’opportunità di grande impatto per visibilità e comunicazione, grazie anche all’atmosfera positiva tipica del periodo. Il cortometraggio Peugeot verrà proiettato come ultimo spot nel break centrale del film, per favorire la memorabilità. Parallelamente, sarà presente anche nei break pubblicitari di oltre 500 sale indoor, raggiungendo oltre 500.000 spettatori solo nel mese di luglio.

