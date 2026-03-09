Leapmotor: il campione del mondo di salto in lungo Mattia Furlani è il nuovo Brand Ambassador

Leapmotor punta su Mattia Furlani per rafforzare la propria immagine in Italia e legare il marchio a un volto giovane, competitivo e già fortemente riconoscibile nel panorama sportivo nazionale. Il campione del mondo di salto in lungo, 21 anni, è infatti il nuovo Brand Ambassador del costruttore, in un’operazione che mette insieme sport, mobilità elettrica e comunicazione orientata alle nuove generazioni.

Mattia Furlani scelto da Leapmotor come nuovo testimonial

La scelta dell’azzurro non appare casuale. Furlani è considerato uno dei talenti più promettenti dell’atletica italiana contemporanea e, con un primato personale di 8,39 metri, rappresenta una figura che unisce performance, crescita e capacità di superare i propri limiti. È proprio su questa idea che si innesta il messaggio scelto dal brand: “Take a Leap”, ovvero “fare il salto”. Un concetto che richiama non solo il gesto tecnico della disciplina praticata dall’atleta, ma anche una filosofia più ampia, fatta di coraggio, evoluzione e ambizione.

Leapmotor ha deciso di associare la propria identità a quella di un atleta che incarna perfettamente i valori che il marchio vuole trasmettere in questa fase della sua crescita sul mercato italiano. Da una parte c’è un giovane campione che sta costruendo il proprio percorso ai massimi livelli internazionali; dall’altra c’è un costruttore emergente della mobilità elettrica che punta a consolidare la propria presenza in un settore altamente competitivo e in rapida trasformazione.

Secondo quanto comunicato dal brand, Leapmotor è riuscita in poco più di un anno a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mercato italiano delle auto elettriche. Il dato più significativo riguarda il mese di febbraio, chiuso con oltre 5.000 vetture consegnate e con un incremento del 2.196% rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che vengono letti dall’azienda come la conferma di una crescita veloce e di una capacità di intercettare una domanda sempre più attenta a soluzioni elettriche accessibili e immediate.

Proprio questa dinamica di crescita viene richiamata anche nel parallelismo con la carriera di Furlani. L’incontro tra atleta e marchio viene presentato infatti come la convergenza di due realtà emergenti che, pur in ambiti completamente diversi, hanno saputo affermarsi grazie a talento, dedizione e spirito innovativo. Da una parte l’atletica leggera, dove il margine tra promessa e consacrazione si misura in centimetri e continuità; dall’altra il mercato automobilistico, dove la sfida passa attraverso tecnologia, posizionamento e velocità di adattamento.

A sottolineare questa affinità è stato anche Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia. “La collaborazione con Mattia Furlani rappresenta perfettamente lo spirito con cui Leapmotor sta crescendo in Italia. Mattia incarna coraggio, visione e capacità di trasformare l’ambizione in risultati concreti: gli stessi valori che guidano il nostro impegno nel rendere la mobilità elettrica accessibile, immediata e alla portata di tutti. Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un talento che guarda al futuro con la stessa determinazione con cui lo facciamo noi”, ha dichiarato.

La partnership avrà anche una forte componente narrativa e digitale. La collaborazione sarà infatti raccontata sui social attraverso il concept #bastaunsalto, un progetto di comunicazione pensato per mostrare il lato più autentico della quotidianità di Furlani. Non solo gare e allenamenti, dunque, ma anche momenti personali, relazioni, tempo libero e scene di vita condivise con amici e familiari. In questo racconto, i veicoli Leapmotor entreranno in modo naturale come parte del percorso dell’atleta, diventando strumenti coerenti con uno stile di vita dinamico, giovane e orientato al futuro.

L’obiettivo è chiaro: costruire una connessione più diretta con il pubblico, affidandosi a un testimonial capace di parlare a fasce diverse di utenti, dagli appassionati di sport ai consumatori più giovani e sensibili ai temi dell’innovazione e della sostenibilità. In un mercato in cui il valore del brand conta sempre di più, Leapmotor prova così a rafforzare la propria riconoscibilità non solo attraverso i numeri di vendita, ma anche tramite una narrazione capace di trasmettere energia, aspirazione e concretezza.

Per Mattia Furlani, intanto, questa nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo profilo pubblico, ormai sempre più centrale anche fuori dalla pista. Per Leapmotor, invece, è un tassello strategico in una fase di espansione che punta a consolidare il marchio in Italia. Il punto di contatto tra i due mondi è tutto racchiuso in un’idea semplice ma efficace: per crescere davvero, a volte, serve il coraggio di fare un salto.

Rate this post