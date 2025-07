Leasys entra tra i fornitori ufficiali dello Stato della Città del Vaticano

Leasys, la società di noleggio a lungo termine di Stellantis, ha deciso di fornire il suo contributo al progetto di mobilità sostenibile del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano nell’ambito del piano “Conversione Ecologica 2030”. Grazie ad un accordo tra il Governatorato e il gruppo Stellantis, questo metterà a disposizione veicoli a zero emissioni ai dipendenti della Santa Sede, supportando così gli impegni ecologici del Vaticano. Si tratta di un progetto che rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione e la transizione energetica, che ha come suo obiettivo quello di fornire un grosso contributo per la riduzione dell’impatto ambientale e promuovendo un modello di mobilità più responsabile e rispettoso del clima, in linea con le politiche sostenibili a livello globale.

Leasys accompagna il Governatorato della Città del Vaticano nella transizione verso la mobilità elettrica

Stellantis, attraverso Leasys – tra i principali operatori del noleggio a lungo termine in Italia – metterà a disposizione dei dipendenti del Vaticano una gamma completa di veicoli elettrici dei suoi marchi: Fiat, Peugeot, Citroën, Lancia, Opel, Jeep e Alfa Romeo. L’accordo prevede soluzioni di mobilità sostenibile studiate per essere semplici e accessibili, con formule che includono tutti i servizi necessari per un’esperienza di guida sicura: coperture assicurative, manutenzione e assistenza.

Grazie a strumenti digitali dedicati, sarà inoltre possibile gestire in modo autonomo ogni fase del contratto di noleggio. In un momento in cui la transizione energetica è una sfida globale, Leasys conferma il proprio ruolo attivo nel favorire la diffusione di una mobilità più sostenibile, contribuendo a un progetto che guarda con concretezza al futuro e alla riduzione dell’impatto ambientale.

