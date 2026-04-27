Leasys rilancia Clickar: svelato il nuovo marketplace digitale per l’usato in Europa

Leasys spinge ancora sulla digitalizzazione e presenta il nuovo sito Clickar, il marketplace dedicato ai veicoli usati. Una piattaforma rinnovata da cima a fondo, pensata per rendere più semplice e veloce l’acquisto delle auto usate di fine noleggio e per rafforzare l’attività di remarketing del gruppo in Europa.

Leasys presenta il suo marketplace di rivendita dei veicoli usati ora più rapido e semplice

Il nuovo Clickar nasce per offrire un’esperienza completamente digitale, più intuitiva e vicina alle esigenze di chi lavora ogni giorno nel mercato dell’usato. Il sito è stato ripensato nella grafica, nella navigazione e nelle funzioni principali. Ora consultare le aste disponibili, cercare un veicolo e accedere alle informazioni utili diventa più immediato, con un percorso più chiaro e fluido.

Il mercato dell’usato è oggi una leva sempre più importante per il settore automotive. La gestione dei veicoli a fine noleggio, il valore residuo e la rapidità di vendita sono aspetti decisivi per aumentare l’efficienza e creare nuove opportunità commerciali. Con Clickar, Leasys punta proprio a semplificare questi passaggi, offrendo agli operatori uno strumento digitale pensato per lavorare meglio e con maggiore trasparenza.

La piattaforma consente ai rivenditori di veicoli usati di partecipare ad aste online per acquistare auto selezionate provenienti dal noleggio. L’obiettivo è rendere l’intero processo più diretto, dalla ricerca del mezzo fino alla partecipazione all’asta. I professionisti della compravendita possono anche registrarsi come banditori e vendere le proprie auto attraverso il circuito Clickar, ampliando così le possibilità di business.

Il progetto Clickar non resterà limitato agli operatori professionali. Nei piani di sviluppo di Leasys è infatti prevista un’estensione graduale del marketplace anche ai clienti privati, con l’obiettivo di rendere la piattaforma accessibile a un pubblico più ampio. Si tratta di un passaggio strategico, destinato ad aumentare la visibilità e la portata del servizio nel mercato europeo dell’usato. In questo modo, Clickar potrà rafforzare il proprio ruolo non solo come strumento per i rivenditori, ma anche come canale digitale di riferimento per chi cerca veicoli usati in modo semplice, rapido e trasparente.

Matteo Merlo, Remarketing Chief Officer di Leasys, ha spiegato il peso strategico dell’iniziativa: “Clickar rappresenta una leva strategica per sviluppare ulteriormente la nostra attività di remarketing, favorendo sia l’efficienza operativa che la crescita commerciale in tutta Europa”. Merlo ha poi sottolineato il valore della nuova interfaccia, pensata per garantire “un accesso più semplice e rapido” all’offerta di veicoli.

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