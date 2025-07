Geronimo La Russa: “Sarà un’ACI sempre più vicina ai cittadini”

La scorsa settimana Geronimo La Russa è stato nominato nuovo presidente di ACI, con oltre il 78% dei voti, e resterà in carica per i prossimi quattro anni. L’avvocato, classe 1980, ha lasciato sul suo profilo Linkedin le prime parole da presidente: “Sono profondamente onorato e grato per la fiducia che mi è stata accordata – ha detto – Siamo pronti ad affrontare un nuovo capitolo per ACI”.

”Innovazione nella tradizione”

La Russa ha un obiettivo: “Rendere l’Ente sempre più vicino alle esigenze dei cittadini”. Per raggiungerlo, “il mio mandato si concentrerà su un equilibrio fondamentale: innovazione nella tradizione”. Il motivo di questo nuovo claim: “L’ACI ha una storia gloriosa che ci ha permesso di crescere e diventare un punto di riferimento per tutti gli automobilisti”.

Un settore in continua evoluzione ed in difficoltà, che sta affrontando una complicata transizione energetica: “Ora, la sfida sarà quella di guardare al futuro – ha proseguito il neo presidente dell’ACI – introducendo tecnologie e soluzioni che rispondano alle nuove sfide della mobilità integrata e sostenibile, senza mai dimenticare le radici e l’esperienza che ci rendono unici. Con l’obiettivo di costruire un’ACI che risponda alle esigenze di un mondo in continua evoluzione”.

”Più a misura del cittadino”

Aiutando i cittadini e gli automobilisti a ridurre le tempistiche e lavorando sulla sicurezza nelle strade italiane: “L’ACI sarà più digitale, più veloce, più semplice. Più a misura del cittadino. La sicurezza stradale non è un tema tecnico, è una battaglia civile, un tema molto importante. L’Italia ha bisogno di un’ACI sempre più forte, anche in Europa. E noi ci saremo”.

