Dazi al 30%, Sefcovic (Commissario Ue Commercio): “Proibitivi per scambi commerciali con Usa”

L’imposizione di dazi al 30% sulle importazioni di merci dell’Unione Europa negli Stati Uniti che entrerà in vigore il 1° agosto, annunciata da Donald Trump nella lettera inviata alla presidente della Commissione dell’Ue Ursula von der Leyen, rischia di provocare pesantissimi danni a molte aziende europee, mettendo a repentaglio anche la loro stessa esistenza.

Della gravità della situazione e delle conseguenze drammatiche che avrebbero tariffe doganali al 30%, anche reciproche, ne è consapevole anche il Commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, che sottolinea l’assoluta necessità di perseguire la via negoziale per trovare un accordo con Washington e scongiurare i dazi al 30% previsti tra due settimane.

Sefcovic: “Tariffe al 30% sono proibitive per gli scambi commerciali Ue-Usa”

“Siamo onesti, l’idea di un’aliquota tariffaria del 30% – ha affermato Sefcovic – è di fatto proibitiva per gli scambi commerciali reciproci. Renderebbero quasi impossibile continuare gli scambi commerciali come siamo abituati. Discuterò con i Ministri i prossimi passi per le prossime settimane, che si concentreranno su quattro aree: negoziati, misure di riequilibrio, coinvolgimento di partner che condividono gli stessi ideali e diversificazione dei nostri scambi commerciali”.

