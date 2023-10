Mafra partecipa al Magnum Run 2023 in Toscana

Questo weekend (13-15 ottobre), la Toscana si tinge di motori e passione. Il Magnum Run 2023, una creazione firmata dai maestri della Crazy Run, si è imposto come un evento imperdibile per gli amanti delle auto. E chi è al primo posto in questo evento? Mafra, ovviamente.

Forte dei Marmi fa da punto di partenza, ma il tragitto? Uno stretto segreto. Non aspettatevi una normale gara di velocità: questo evento celebra la passione autentica per i motori. La priorità? Intuito e strategia nella scelta del percorso. I partecipanti devono aderire scrupolosamente alle norme del Codice della Strada, garantendo sicurezza e rispetto. La classifica finale viene determinata da punteggi assegnati sulla base delle performance e delle prove di abilità.

Ci sono vetture sia d’epoca che moderne

Il cuore dell’edizione 2023 del Magnum Run risiede nel suo stile unico. Ideato da Giulio e Lorenzo Barnini e David Mazza (gli stessi visionari dietro alla Crazy Run), l’evento unisce la bellezza delle vetture storiche con l’originalità dei suoi partecipanti. E per rendere omaggio a Tom Selleck, icona della serie TV Magnum PI, gli equipaggi sfoggiano orgogliosamente abbigliamento in stile anni ’80 e ‘90.

Le auto protagoniste sono principalmente youngtimer degli anni ‘80 e ‘90, purché immatricolate entro il 1999. Ma avere un modello di quel periodo non basta. Occorre un connubio speciale tra auto, abbigliamento e spirito d’epoca. Si va dalla Fiat 850 Coupé alla Ferrari Testarossa, passando per supercar come la Porsche 911 e la TVR Chimaera.

Mafra e Magnum Run: un connubio perfetto

La presenza di Mafra non si limita a quella di sponsor. L’equipaggio Maniac Team, composto da Francesco di Florio – Head of Marketing and Communication di Mafra – e da Matteo Torrisi – Brand Ambassador della Maniac Line, gareggerà a bordo di un’elegante Alfa Romeo Alfetta del 1973. Questa vettura è stata sapientemente personalizzata da D-Factory, maestri nell’applicazione di pellicole adesive. Elena Berlato, con il suo ampio seguito sui social network, completerà il trio, garantendo visibilità e carisma all’equipaggio.

Al Magnum Run 2023, gli appassionati vengono accolti sotto l’arco di Mafra e al gazebo della Maniac Line. Qui si possono scoprire prodotti d’avanguardia per la cura dell’auto, come l’Insect Remover e il Rain Speed. Gli equipaggi, inoltre, riceveranno un Welcome Kit Mafra, incluso lo sgrassatore Glass Cleaner & Degreaser e il panno di microfibra Heavy Work, oltre a un esclusivo adesivo Maniac Line.

