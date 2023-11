Maltempo in Abruzzo, a Pescara cede una galleria intrappolando gli automobilisti [VIDEO]

Le incessanti piogge che si sono abbattute nelle ultime 24 ore sul versante costiero dell’Abruzzo hanno provocato il cedimento strutturale di una galleria.

A venire pesantemente danneggiata dalle copiose precipitazioni, come si vede nei video diffusi sui sociali, è la galleria San Silvestro sulla strada statale 714 dir B, variante della SS 16 che collega Montesilvano (Pescara) a Francavilla al Mare (Chieti).

L’appello del sindaco: “Rimanete a casa”

Dalle foto e dai video che circolano in rete, si notano le infiltrazioni d’acqua dall’alto del tunnel e poi il cedimento che pare abbia interessato la parete laterale della galleria. Nelle immagini si vedono anche diverse auto rimaste bloccate dall’improvviso crollo. Per il momento non si hanno notizie di feriti.

Il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, attraverso un post su Facebook ha lanciato un appello ai cittadini a non uscire in strada: “Non vi avventurate, rimanete a casa. È una situazione di emergenza assoluta”

