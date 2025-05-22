Maltempo in Lombardia, a Milano esonda il fiume Lambro: strade allagate [VIDEO]

L'assessore Granelli: "Abbiamo evacuato le comunità del Parco Lambro"

di Gaetano Scavuzzo22 Maggio, 2025

Maltempo Milano esondazione fiume Lambro

Maltempo in Lombardia, a Milano esonda il fiume Lambro: strade allagate [VIDEO]

Strade allagate e difficoltà alla viabilità nelle zone nord di Milano a causa dell’ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sulla Lombardia. La situazione più complicata, come ci mostrano le immagini di Local Team, si registra nel quartiere Ponte Lambro dove il fiume Lambro è esondato, a causa di accumuli di piogge che hanno raggiunto i 90 mm, con le strade che sono stata invase dall’acqua costringendo anche ad alcune evacuazioni.

L’aggiornamento dell’assessore Granelli

Attraverso un post sui social, l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha aggiornato sulla situazione: “Il livello del Lambro è in salita vorticosa, e a Milano abbiamo raggiunto 2.70 cm in via Feltre. Abbiamo evacuato le comunità del Parco Lambro. Nel quartiere Ponte Lambro è avvenuta la fuoriuscita dell’acqua dai tombini stradali di via Vittorini per aumento dei livelli di fognatura e per il rigurgito del fiume Lambro. Per la prima volta abbiamo posato barriere mobili lungo la via Vittorini per deviare l’acqua nel parco tutelando il quartiere dell’allargamento. Sempre nel quartiere nelle settimane scorse abbiamo dato ai privati alcune paratie mobile per protegge ingressi in via Rilke, posate anche nelle case MM”.

