Maserati 200S, il Tridente certifica un gioiello da corsa con una storia leggendaria

Ci sono automobili che non si raccontano soltanto attraverso la loro linea o le loro prestazioni. Alcune portano con sé una vera genealogia: un numero di telaio, una data, il nome di chi le ha guidate, le gare affrontate, le mani che le hanno restaurate. È da questo patrimonio che Maserati continua a partire per guardare avanti, trasformando il proprio heritage in una risorsa viva, non in un semplice archivio da conservare.

La Maserati 200S del 1957 è l’ultima auto a ricevere la Certificazione di Autenticità

L’ultima protagonista di questo percorso è una Maserati 200S del 1957, telaio n. 2406, tipo 52, che ha ricevuto la Certificazione di Autenticità di Maserati Classiche. Un riconoscimento importante per una vettura altrettanto speciale: la 200S è stata prodotta in soli 30 esemplari tra il 1955 e il 1957 ed è una biposto da competizione con telaio a traliccio in tubi d’acciaio KM0 e carrozzeria interamente in alluminio. La livrea rossa completa il quadro di un’auto nata per il motorsport e diventata, nel tempo, una delle testimonianze più affascinanti della storia del Tridente.

La certificazione arriva in un momento significativo per Maserati Classiche, che ha da poco raggiunto quota cento Certificazioni di Autenticità. A tagliare idealmente quel traguardo è stata la 3500 GT Convertibile Vignale prototipo, telaio 101505*, presente anche alla prima edizione dell’Anantara Concorso Roma.

Nato nel 2021 a Modena, Maserati Classiche ha l’obiettivo di proteggere e valorizzare le vetture storiche del marchio. Oggi il programma fa parte di Bottega Fuoriserie, il progetto che unisce competenza tecnica, artigianalità modenese e memoria del Tridente. Le Officine Classiche lavorano sul restauro e sulla certificazione dei modelli storici, mentre archivi e luoghi simbolici, come la Collezione Maserati Umberto Panini di Modena, permettono di rendere concreta e accessibile un’eredità che continua a parlare agli appassionati.

La Certificazione di Autenticità è il cuore di questo lavoro. Ogni vettura viene studiata da un comitato di esperti, che analizza caratteristiche tecniche, documenti storici e archivi Maserati. Il riconoscimento riguarda le auto con più di vent’anni, ma anche modelli speciali e serie limitate. Non è una semplice attestazione: è un modo per ricostruire e tutelare la storia autentica di ogni esemplare.

Nel caso della Maserati 200S telaio n. 2406, il racconto diventa ancora più prezioso grazie al legame con Ermanno Cozza, figura simbolo della memoria Maserati. Fu lui a ritrovare e restaurare questa vettura negli anni Ottanta. Nato nel 1933, Cozza entrò alle Officine Alfieri Maserati nel 1951, iniziando come meccanico e attraversando poi il Reparto Esperienze, l’Ufficio Tecnico e l’Archivio Storico. Dopo oltre 75 anni accanto al Tridente, continua ancora oggi a frequentare l’azienda modenese e ha dato il proprio supporto durante la certificazione di questa 200S.

Dal punto di vista tecnico, la Maserati 200S nacque in un periodo in cui la Casa modenese cercava una risposta forte alla concorrenza, in particolare alla Ferrari 500 Mondial. Il progetto prese forma attorno al motore 4CF2, sviluppato dal 1952 per la Formula 2, e portò alla nascita di una sportiva due litri con motore in lega leggera, distribuzione bialbero a bilancieri, doppia accensione e due carburatori Weber. Il telaio derivava dalla 150S, mentre dalla A6GCS arrivò il ponte posteriore rigido, ritenuto più sicuro e prevedibile rispetto alla soluzione De Dion.

Il debutto avvenne il 24 giugno 1956 al Trofeo Supercortemaggiore, con tre vetture in gara. Il risultato non fu quello sperato, ma le prestazioni convinsero Maserati a proseguire nello sviluppo. In seguito arrivarono il traliccio di tubi Gilco e le carrozzerie firmate Fantuzzi, elementi che contribuirono a definire il carattere definitivo della Maserati 200S.

In pista, la vettura seppe ritagliarsi il proprio spazio. Jean Behra fu uno dei piloti che meglio ne interpretò il potenziale, mentre Giorgio Scarlatti firmò una pagina importante vincendo il Giro di Sicilia 1957 con la 200SI. Dopo l’Anantara Concorso Roma, Maserati Classiche tornerà protagonista alla Mille Miglia 2026, in programma dal 9 al 13 giugno. Sarà un’altra occasione per mostrare come la storia del Tridente non appartenga soltanto al passato, ma continui a viaggiare, a emozionare e a ispirare il futuro del marchio.

5/5 - (2 votes)