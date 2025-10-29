Maserati Grecale Folgore MY26: l’elettrificazione ad alte prestazioni raggiunge nuovi standard

Maserati Grecale Folgore MY26 introduce tecnologie inedite per definire un nuovo standard di efficienza e prestazioni nel segmento dei SUV premium. La novità principale è il sistema AWD-Disconnect, che consente di passare in soli 500 millesimi di secondo dalla trazione integrale all’asse posteriore, riducendo i consumi e aumentando l’autonomia fino a 580 km. Diversamente dai sistemi tradizionali, questa soluzione disinnesta fisicamente i semiassi anteriori, garantendo un isolamento completo della trasmissione e massimizzando il risparmio energetico.

Il SUV 100% elettrico del Tridente si arricchisce di nuove soluzioni ingegneristiche

La gestione intelligente della trazione si avvale di sensori e algoritmi avanzati che monitorano parametri come coppia motrice, pendenza, velocità, temperatura dei freni e modalità di guida, selezionando in tempo reale la configurazione più efficiente senza compromettere sicurezza e trazione.

Maserati Grecale Folgore MY26 conferma tecnologie già apprezzate, tra cui il pre-condizionamento automatico della batteria collegato alla funzione EV Routing, che prepara il veicolo alle ricariche ultra-fast riducendo i tempi di sosta. La climatizzazione remota dell’abitacolo, gestita tramite Maserati Connect, assicura comfort ottimale fin dall’ingresso a bordo. L’EV Routing, supportato dalla Dynamic Range Mapping, permette di pianificare percorsi elettrici con precisione, indicando autonomia residua e soste necessarie per la ricarica.

La gamma MY26 si arricchisce anche sotto il profilo estetico e della personalizzazione. Il Programma Maserati Fuoriserie offre 32 colori esterni, sei novità per il 2026, otto interni dedicati, cerchi specifici per la versione elettrica e tre allestimenti. I nuovi interni comprendono combinazioni Premium Pelle Ghiaccio, Sport Leather Nero/Rosso e Nero/Giallo, con otto opzioni Fuoriserie.

Con la Maserati Grecale Folgore MY26, la casa automobilistica conferma il suo approccio all’elettrificazione ad alte prestazioni, coniugando innovazione tecnologica, autonomia avanzata e piacere di guida in un SUV che riflette pienamente l’eleganza e la sportività del Tridente.

