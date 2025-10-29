Nuova Alfa Romeo Tonale: le prime unità avvistate su una bisarca

Dopo una lunga attesa, la nuova Alfa Romeo Tonale è finalmente realtà e sembra già pronta a fare il suo ingresso nelle concessionarie. Nelle ultime ore, infatti, numerose unità del SUV rinnovato sono state avvistate su una bisarca diretta verso i punti vendita del Biscione. Le immagini, realizzate da Gabetz Spy Unit e diffuse sui social da Walter Vayr, mostrano il SUV in tutta la sua nuova veste stilistica.

Nuova Alfa Romeo Tonale sta per arrivare in concessionaria

La nuova Alfa Romeo Tonale mantiene i 4,53 metri di lunghezza della precedente generazione, ma sfoggia un frontale più marcato. La calandra è stata ridisegnata e i gruppi ottici perfezionati, conferendo al SUV un look più deciso che richiama lo stile dinamico delle Alfa Romeo più sportive.

All’interno, l’abitacolo resta fedele alla disposizione nota, ma beneficia di materiali più curati, finiture aggiornate e nuove combinazioni cromatiche. Anche la tecnologia a bordo è stata rivista, rendendo l’ambiente più raffinato e versatile, in linea con l’obiettivo del marchio di unire comfort e sportività.

Il vero aggiornamento riguarda la meccanica. La gamma propone motori diesel, benzina mild hybrid e plug-in hybrid, con significative modifiche nelle prestazioni. Il 1.3 mild hybrid raggiunge ora 175 CV, migliorando reattività e fluidità su percorsi urbani e autostradali. La versione plug-in hybrid scende leggermente a 270 CV, mantenendo efficienza e guida elettrificata.

Complessivamente, la nuova Alfa Romeo Tonale combina linee più decise, interni curati e motorizzazioni ottimizzate, offrendo un SUV moderno e coerente con l’identità sportiva e tecnologica del marchio. L’aggiornamento punta a dare nuovo slancio alle vendite, consolidando la presenza del Biscione nel segmento dei SUV compatti.

