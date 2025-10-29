Nuova Alfa Romeo Tonale: le prime unità avvistate su una bisarca

Il SUV aggiornato sembra già pronto a fare il suo ingresso nelle concessionarie

di Andrea Senatore29 Ottobre, 2025

Nuova Alfa Romeo Tonale

Nuova Alfa Romeo Tonale: le prime unità avvistate su una bisarca

Dopo una lunga attesa, la nuova Alfa Romeo Tonale è finalmente realtà e sembra già pronta a fare il suo ingresso nelle concessionarie. Nelle ultime ore, infatti, numerose unità del SUV rinnovato sono state avvistate su una bisarca diretta verso i punti vendita del Biscione. Le immagini, realizzate da Gabetz Spy Unit e diffuse sui social da Walter Vayr, mostrano il SUV in tutta la sua nuova veste stilistica.

Nuova Alfa Romeo Tonale sta per arrivare in concessionaria

La nuova Alfa Romeo Tonale mantiene i 4,53 metri di lunghezza della precedente generazione, ma sfoggia un frontale più marcato. La calandra è stata ridisegnata e i gruppi ottici perfezionati, conferendo al SUV un look più deciso che richiama lo stile dinamico delle Alfa Romeo più sportive.

All’interno, l’abitacolo resta fedele alla disposizione nota, ma beneficia di materiali più curati, finiture aggiornate e nuove combinazioni cromatiche. Anche la tecnologia a bordo è stata rivista, rendendo l’ambiente più raffinato e versatile, in linea con l’obiettivo del marchio di unire comfort e sportività.

Il vero aggiornamento riguarda la meccanica. La gamma propone motori diesel, benzina mild hybrid e plug-in hybrid, con significative modifiche nelle prestazioni. Il 1.3 mild hybrid raggiunge ora 175 CV, migliorando reattività e fluidità su percorsi urbani e autostradali. La versione plug-in hybrid scende leggermente a 270 CV, mantenendo efficienza e guida elettrificata.

Complessivamente, la nuova Alfa Romeo Tonale combina linee più decise, interni curati e motorizzazioni ottimizzate, offrendo un SUV moderno e coerente con l’identità sportiva e tecnologica del marchio. L’aggiornamento punta a dare nuovo slancio alle vendite, consolidando la presenza del Biscione nel segmento dei SUV compatti.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Alfa Romeo

Foto

Kia EV4 GT - Foto spia 29-10-2025 Leapmotor B10 2025 - Prova Costa Azzurra MINI Paul Smith Edition Fiat Grande Panda 2025 - Come va Mazda Vision X-Coupe Mazda Vision X-Compact Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni Maserati Grecale Folgore MY26 Seat Arona 2026 - Foto ufficiali Seat Ibiza 2026 - Prova Spagna FIAT Grande Panda Fastback - Foto spia 27-10-2025 Alpine WEC 2026 - Antonio Felix da Costa Tutte le foto