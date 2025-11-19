Škoda Elroq conquista le 5 stelle Euro NCAP: il SUV elettrico tra i più sicuri d’Europa

L’organizzazione indipendente per i consumatori European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) ha assegnato al nuovo Škoda Elroq, SUV compatto 100% elettrico, le ambite 5 stelle, massimo riconoscimento in tema di sicurezza. Anche i modelli Škoda Enyaq e Octavia, sottoposti a test aggiornati secondo i criteri 2025, hanno confermato le loro alte valutazioni, consolidando la reputazione del marchio boemo. Dal 2008, infatti, ogni nuovo modello Škoda ha sempre ottenuto la massima valutazione Euro NCAP.

Škoda Elroq riceve la massima valutazione di 5 stelle nei test Euro NCAP

Nel dettaglio, Elroq ha ottenuto un punteggio del 90% nella protezione degli occupanti adulti, superando abbondantemente l’80% necessario per le 5 stelle. I test hanno incluso impatti frontali e laterali a diverse velocità, oltre a prove di colpo di frusta posteriore e sistemi di sicurezza post-incidente, come frenata multi-collisione e abbassamento automatico dei finestrini. Anche la protezione dei bambini è risultata eccellente, con un punteggio dell’87% e massimi risultati nella compatibilità con seggiolini per tutte le età.

Importanti risultati sono stati raggiunti anche per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti), con un punteggio del 77%, grazie a sensori avanzati e sistemi di assistenza come l’apertura porte sicura e il rilevamento degli utenti in prossimità dell’auto. Nella categoria Safety Assist, dedicata ai sistemi di guida assistita, Elroq ha ottenuto il 78%, distinguendosi soprattutto nel mantenimento di corsia e nella prevenzione di collisioni.

Škoda Enyaq e Octavia hanno replicato i loro successi precedenti, confermando la capacità del marchio di mantenere standard elevati nel tempo. Euro NCAP, consorzio europeo di ministeri, club automobilistici e istituti di ricerca, valuta sicurezza degli occupanti adulti e bambini, utenti vulnerabili e sistemi di assistenza alla guida, rendendo queste 5 stelle un chiaro indicatore di affidabilità e protezione.

