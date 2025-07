Maserati MCPURA: la nuova regina del Tridente svelata a Goodwood 2025 [FOTO]

La Maserati MCPURA è il nuovo emblema dell’essenza più genuina dell’energia e delle performance del Tridente. Si tratta della nuova supersportiva di Maserati, evoluzione stilistica e tecnica della MC20, che fa il suo debutto in anteprima mondiale sul palcoscenico internazionale del Goodwood Festival of Speed 2025, in Inghilterra. La MCPURA, che sarà prodotta nello storico stabilimento modenese Maserati di Viale Ciro Menotti e sarà disponibile anche in versione cabrio MCPURA Cielo, esalta il lusso, le prestazioni elevate e l’artigianalità del Tridente.

Design che esalta l’eleganza più pura

La Maserati MCPURA, mantenendo inalterato il cuore pulsante della MC20 con la conferma del motore V6 Nettuno biturbo da 630 CV, reinterpreta lo stile più raffinato e allo stesso tempo sportivo del Tridente. Il design esterno di MCPURA è una combinazione d’eleganza e aggressività, alla quale contribuisce il nuovo frontale con shark nose accentuato e paraurti anteriore ispirato alla GT2 Stradale, mentre il posteriore si arricchisce di uno spoiler maggiorato (opzionale) e della fascia inferiore ridisegnata per migliorare l’aerodinamica, rifinita anche in nero lucido per esaltare i giochi di luce e valorizzare ulteriormente le forme della vettura. Spicca poi il logo laterale con il nome del modello, replicato anche nell’abitacolo.

Portiere butterfly e nuovi colori

Rispetto alla MC20, la MCPURA si presenta con nuove portiere “a farfalla”, con apertura verso l’alto, che consentono un’entrata e un’uscita dall’abitacolo più comode e confortevoli.

Per la MCPURA, Maserati propone una gamma colori ampia e ricercata, con 10 tinte disponibili per la carrozzeria, tra cui il nuovo Devil Orange, tributo a Maria Teresa De Filippis, che si aggiunge a Verde Royale, Night Interaction e tonalità tristrato come Bianco Audace, Blu Infinito e Rosso Vincente, tutte con richiami alla storia e al DNA Maserati. Per il lancio della MCPURA, Maserati ha optato per la speciale tinta AiAqua Rainbow, uno speciale azzurro che, partendo dai toni dell’acqua, muta sotto la luce dei raggi solari creando un effetto arcobaleno. Il colore AiAqua Rainbow caratterizza la MCPURA presente a Goodwood, con finitura opaca per la coupé e lucida per la MCPURA Cielo.

Interni dominati dall’Alcantara e con un nuovo volante

L’evoluzione migliorativa di Maserati prosegue nell’abitacolo della MCPURA, con i lussuosi interni della nuova sportiva dominati dai rivestimenti in Alcantara, che trovano spazio su sedili, plancia, pannelli porta e volante. Un’ulteriore novità inedita a bordo della MCPURA è rappresentata dal nuovo volante, con un design ispirato alle corse GT2, con parte superiore piatta e disponibile a richiesta (solo sulla coupé) con LED indicatori per il cambio marcia. Presenti anche i paddle shifter, disponibili in alluminio scuro o, a richiesta, in fibra di carbonio.

Leggera e ad alta efficienza aerodinamica

Dal punto di vista tecnico, la Maserati MCPURA pesa meno di 1.500 kg e, grazie al motore V6 da 630 CV, vanta un notevole rapporto peso/potenza di 2,33 kg/CV. La leggerezza della nuova sportiva, che non ha compromesso comfort e sicurezza, è stata ottenuta grazie all’intera scocca in fibra di carbonio, frutto di una lunga collaborazione con Dallara, e all’ampio utilizzo di materiali compositi. L’aerodinamica della vettura è stata curata nei minimi dettagli, con oltre 2.000 ore di test e simulazioni in galleria del vento, per ottenere un’auto pulita nelle forme ma altamente efficiente nel gestire i flussi d’aria, anche grazie al fondo carenato e all’esteso diffusore posteriore.

A bordo tecnologia di alto livello

La Maserati MCPURA, che nella versione Cielo dispone di tetto in vetro elettrocromatico retrattile, capace di passare da trasparente a opaco in un secondo premendo un tasto, è dotata di avanzate tecnologie di bordo, a partire dal sistema MIA (Maserati Intelligent Assistant) di ultima generazione con due schermi (quadro strumenti e infotainment) da 10,25 pollici ciascuno, connettività completa tramite Maserati Connect e l’aggiunta delle “Performance Pages”, derivate dalla GT2 Stradale, che permettono di monitorare più approfonditamente le prestazioni della vettura. L’impianto audio, firmato Sonus Faber, prevede di serie 6 altoparlanti, con la versione da 12 diffusori disponibile come optional.

Cinque modalità di guida

La Maserati MCPURA offre cinque modalità di guida, selezionabili dal selettore rotante posto al centro del tunnel, ognuna contraddistinta da un colore: Wet (verde), GT (blu), Sport (rosso), Corsa (giallo), ESC Off (arancione). La modalità GT è pensata per la guida di tutti i giorni, Wet garantisce il massimo controllo in condizioni di asfalto bagnato e umido, Sport è ottimizzata per la guida in pista, Corsa è l’impostazione più estrema che esalta il divertimento di guida, mentre ESC Off disattiva tutti i controlli, compreso il controllo di trazione.

