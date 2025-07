Auto usate: ecco quali sono le più cercate in Italia nel primo semestre 2025

Le preferenze degli italiani per le auto usate mostrano una forte predilezione per modelli noti e affidabili, ma emergono anche nuove tendenze, come evidenziato da carVertical, leader nella raccolta dati per il settore automotive. Nel primo semestre del 2025, la Volkswagen Golf è stata l’auto più ricercata con il 3,6% delle ricerche, superando la Fiat 500, che aveva dominato nel 2024. Seguono Audi A3, Alfa Romeo Stelvio e Mercedes Classe A.

Auto Usate: Volkswagen Golf la più cercata seguita da Fiat 500

Interessante notare l’ingresso nella Top 10 della Fiat 500C, 500X e dell’Audi Q3, a indicare un’evoluzione nei gusti degli acquirenti italiani. Tra i brand, FIAT rimane la più controllata con il 5,6%, seguita da Audi e Alfa Romeo. Tuttavia, essere molto ricercati non significa assenza di problemi: la Volkswagen Golf presenta il 17% di veicoli con danni, con costi di riparazione medi elevati, seguita da Audi A3 e Fiat 500C.

I dati evidenziano anche che nel primo semestre 2025 Audi A3, Alfa Romeo Stelvio e Fiat Panda hanno registrato percentuali rilevanti di contachilometri manomessi, con la Stelvio in lieve calo. Le frodi legate al chilometraggio e ai danni nascosti restano una minaccia per chi acquista usato. Per evitare rischi finanziari è fondamentale controllare lo storico del veicolo, fare un test drive e affidarsi a un meccanico esperto.

“La nostra analisi mostra che le auto tedesche di fascia alta presentano una maggiore incidenza di danni,” spiega Matas Buzelis, esperto di carVertical. “I problemi più frequenti riguardano incidenti passati, danni a carrozzeria e motore, che influiscono sulla sicurezza e sul valore del veicolo. Spesso chi cerca modelli più accessibili scopre questi problemi solo durante l’ispezione. Per questo, è fondamentale verificare attentamente lo storico del veicolo, oltre a effettuare sempre un test drive e un controllo da un meccanico qualificato prima di concludere l’acquisto.”

Rate this post