L’Unione Europea sta cambiando un po’ rotta per quanto riguarda il Green Deal ed il famoso stop alle auto termiche dal 2035, con la revisione del regolamento in corso, che dovrebbe consentire una transizione più lenta ed in linea con le condizioni del mercato. Tuttavia, sulle case automobilistiche resta sempre la scure delle multe, per quanto riguarda le emissioni di CO2. Si stima un rischio di oltre 45 miliardi di euro di sanzioni nel complesso, nel periodo 2028-2032.

“In una fase in cui l’industria automobilistica europea deve far fronte a un’intensa concorrenza globale, a ingenti necessità di investimento ed a un mercato dei veicoli elettrici ancora in fase di sviluppo – le parole di Sigrid de Vries, direttrice generale dell’ACEA – sanzioni finanziarie di tale portata rischiano di sottrarre risorse proprio a quegli investimenti necessari per accelerare l’elettrificazione e salvaguardare la competitività industriale”.

Servirebbe un mix di oltre il 50%

Gli obiettivi attuali fissati per il 2030 sono quasi impossibili da raggiungere, visto l’andamento delle vetture elettriche sul mercato. Per tagliare quel traguardo, infatti, i veicoli elettrici a batteria (BEV) dovranno rappresentare circa il 50–60% del mix di vendite dei costruttori: una quota pari a circa tre volte l’attuale penetrazione di mercato. Secondo le previsioni di Mobility Global, entro il 2030 la penetrazione dei BEV nel Vecchio Continente raggiungerà solo il 40%.

Se non vengono modificati questi target, la stragrande maggioranza dei produttori rischia di non raggiungere i propri obiettivi specifici, con il pericolo di incorrere in sanzioni per miliardi di euro è concreto. Come dicevamo, secondo le stime fatte, il settore nel suo complesso potrebbe trovarsi a dover affrontare sanzioni superiori a 45 miliardi di euro nel periodo 2028–2032. Una cifra astronomica, che rischia di mettere in ginocchio un comparto già in difficoltà.

Va rivisto il meccanismo di calcolo

L’ACEA (Associazione Europea dei Costruttori Auto) ha chiesto di rivedere il meccanismo di calcolo della media, in particolare se circoscritto a tre anni e soggetto a un tetto al trasferimento dei crediti. Quest’ultimo, infatti, vanificherebbe lo scopo stesso del meccanismo: limiterebbe i vantaggi derivanti da un anticipato superamento degli obiettivi e annullerebbe gran parte dell’incentivo a immettere sul mercato più BEV nel 2028 e nel 2029.

Infatti, i costruttori si troverebbero a dover sostenere i costi legati all’accelerazione della diffusione dei veicoli elettrici, senza poter valorizzare lo sforzo per rispettare dei futuri obblighi normativi. Inoltre, verrebbe indebolito il potenziale delle ambizioni “Made in UE”: l’impatto dei proposti “super-crediti” per i veicoli elettrici a batteria (BEV) di piccole dimensioni prodotti nell’Unione Europea rimarrebbe limitato prima del 2030, qualora i costruttori non avessero la possibilità di riportare ai periodi successivi i benefici derivanti da un superamento anticipato degli obiettivi.

A quanto ammontano le possibili multe per le case automobilistiche europee?

Secondo le stime, il settore automobilistico europeo rischia di dover affrontare sanzioni complessive superiori a 45 miliardi di euro nel periodo compreso tra il 2028 e il 2032. Il rischio è legato al mancato raggiungimento degli obiettivi sulle emissioni di CO2 fissati dall’Unione Europea. Secondo Sigrid de Vries, direttrice generale dell’ACEA, multe di questa entità potrebbero sottrarre risorse agli investimenti necessari per accelerare l’elettrificazione e tutelare la competitività industriale.

Quante auto elettriche dovrebbero vendere i costruttori per raggiungere gli obiettivi del 2030?

I veicoli elettrici a batteria dovrebbero rappresentare circa il 50-60% del mix di vendite dei costruttori. Si tratta di una quota pari a circa tre volte l’attuale penetrazione di mercato. Le previsioni di Mobility Global indicano invece che nel 2030 i BEV potrebbero raggiungere circa il 40% del mercato europeo.

Che cosa chiede l’ACEA all’Unione Europea?

L’associazione dei costruttori europei chiede di rivedere il meccanismo di calcolo della media delle emissioni, soprattutto per quanto riguarda il periodo di tre anni e il tetto al trasferimento dei crediti. Secondo l’ACEA, questi limiti rischiano di ridurre gli incentivi a superare anticipatamente gli obiettivi di vendita dei veicoli elettrici.

Perché il trasferimento dei crediti è così importante?

La possibilità di riportare ai periodi successivi i benefici ottenuti superando in anticipo gli obiettivi consentirebbe ai costruttori di valorizzare gli sforzi compiuti nel 2028 e nel 2029. Senza questa possibilità, secondo l’ACEA, verrebbe limitato anche l’effetto dei super-crediti previsti per le piccole auto elettriche prodotte nell’Unione Europea prima del 2030.

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